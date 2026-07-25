Zamora acude con opciones al Nacional de Jóvenes Promesas de piragüismo

El piragüismo zamorano tiene una cita muy importante este fin de semana en el embalse de Trasona. Avilés acoge durante dos jornadas el Campeonato de España de Jóvenes Promesas por selecciones autonómicas y serán muchos los palistas de la provincia los que defiendan los colores de Castilla y León, tanto a nivel individual como en embarcaciones dobles y cuádruples.

El club zamorano con mayor representación es el San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora, que estará presente con nueve deportistas, entre los que destaca Ainnare García que peleará por el oro ante rivales de primer nivel. Junto a ella, estarán sus compañeros Marcos Diego, Paula Díez, María Hernández, Yaiza Faundez, Ariadna Santarén, Irene Galván, Pablo Baz y David Prieto, además del entrenador Kike Linares.

El San Gregorio no es la única entidad presente en este Nacional en el que se podrá disfrutar de los jóvenes valores de este deporte. Por el Actividades Náuticas estarán Mencía Román y Ana Isabel Rubio, esta última como parte del staff, mientras que del Amigos del Remo han sido convocados Javier Lozano y Abigail Misol y del Fluvial de Villaralbo acudirán los deportistas Diego Garrote, Héctor y Sergio Carrillo, y el técnico Carlos Barbero. Para concluir la representación zamorana estará el entrenador de la Territorial Alejandro Delgado y el presidente Rubén García Pedruelo.

El programa de actividad marcado por la Federación Española comenzará hoy sábado a primera hora con las series y semifinales, para acabar la jornada con las finales de 3.000 metros, y el domingo se celebrarán las regatas correspondientes a los 500 metros.