Ainnare García, subcampeona de España en 3.000 metros en el Campeonato de España de Jóvenes Promesas de Piragüismo

Ainnare García ha vuelto a desvelarse como una de las grandes promesas del piragüismo nacional. La integrante del San Gregorio Piragua Ciudad de Zamora se proclamó subcampeona de España en Cadete K-1 en Trasona (Asturias), donde se está celebrando este fin de semana el Campeonato de España de Jóvenes Promesas por selecciones autonómicas. La competición comenzó con las primeras regatas en 500 metros, cuyas finales se celebrarán este domingo, pero por la tarde sí hubo lucha por las medallas en 3.000 metros. La zamorana, siempre favorita a la victoria y defendiendo los colores autonómicos, luchó por el oro en todo momento, metal que se le escapó por solo 3 segundos dándole una valiosísima plata tras una absoluto carrerón que despertó las alabanzas de los presentes. La primera posición fue para la gallega Carla Corrales y el bronce se lo llevó la asturiana Salomé Llorián. No obstante, el papel de Ainnare sobre la piragua fue brillante y le permite continuar en el punto de mira de la Federación.

Más resultados

También hubo representación de la provincia en Cadete masculino. El más destacado fue Javier Lozano, del Amigos del Remo, que concluyó séptimo en una dura regata en la que Marcos Diego fue décimo noveno.

La expedición zamorana fue más amplia y se registraron buenos resultados sobre las aguas asturianas a lo largo del día. Así, Pablo Baz Ballesteros, también del Ciudad de Zamora, peleó por la medalla en la Final Infantil K-1. El palista zamorano tuvo que conformarse finalmente con una quinta posición y un tiempo de 15:01, que no resta un ápice de valía al deportista. Por lo que se refiere a las Damas Infantiles, Ariadna Santoren, Irene Galván y Yaiza Faúndez, fueron 17ª, 10ª y 20ª, respectivamente, mientras que Abigail Misol, del Amigos del Duero, concluyó novena en C-1 3.000 metros.

Este domingo continúa la actividad y lo hará en la distancia de 500 metros, donde volverá a haber opciones de medalla para la expedición de la provincia.