El Zamora CF 2026-27 ya está al 90%

Al igual que el pasado verano, el nuevo Zamora CF está muy avanzado para hacer frente a las semanas de preparación que tiene por delante antes de que se inicie la temporada el último fin de semana de agosto. De nuevo David Vizcaíno, de la mano con Óscar Cano, es el responsable de la configuración de un vestuario está ahora mismo al 90% de su capacidad con 18 fichas confirmadas que se suman a la de Loren Burón, cuyo futuro está en el aire ya que, aunque tiene contrato en vigor, podría salir y no se le pondrían problemas.

Solo 7 repiten

Con todo, a día de hoy y con cuatro jornadas de entrenamientos ya cumplidas, en la plantilla hay tan solo 7 jugadores que repiten del pasado curso, un número lejano a lo que se pretendía en un principio y es que hay que recordar que al término del encuentro de play-off en Sabadell, Vizcaíno mostró su disposición a mantener al grueso del equipo que había llegado tan lejos en la pelea por el salto de categoría, algo que no ha sucedido. De hecho, se ha dicho adiós a hombres muy queridos y deseados por la afición.

Así las cosas, repiten como rojiblancos el capitán Carlos Ramos, cuya continuidad fue muy celebrada ya que volverá a ser el único zamorano y un espejo en el que los canteranos pueden mirarse, y también siguen futbolistas como el central Luismi Luengo, el lateral Diego Moreno, los extremos Abde Damar y Jaime Sancho, y los delanteros Javier Carbonell y Mario Losada.

Actuales jugadores del Zamora CF 26-27 / LOZ

Caras nuevas

De forma paralela, desde la dirección deportiva, el trabajo de búsqueda de efectivos se inició incluso antes de que terminase el curso pasado. En total, en estos momentos hay 11 caras nuevas que buscarán la gloria en esta etapa en la capital del Duero. En estos momentos, los nuevos fichajes son Iker Piedra en la portería; el lateral izquierdo Eudald Vergés; los centrales Aleix Gorjón (que regresa a la que fue su casa), Iago Indias y Unai Dufur; en el centro del campo están confirmados Isaiah Navarro y Juanje Rodríguez; como extremos se encuentran Izan Yurrieta y Daniel Fernández en la derecha y Fabián Urzain en la izquierda, para concluir con Alex Higaldo en la mediapunta.

El Zamora CF de la temporada 2026-2027 se pone en marcha / Zamora CF

Se buscan cuatro

En total, Burón aparte, hay 18 fichas aseguradas y en la entidad zamorana buscan otros cuatro perfiles versátiles y compatibles con lo que tienen en estos momentos, lo que les permitiría reservar varias vacantes. La prioridad ahora mismo pasa por un portero, un lateral izquierdo sub-23, que estaría muy cerca de cerrarse y todo indica que se anunciará en las próximas horas, y dos perfiles más ofensivos. No obstante, no se descartan más llegadas y suponen nuevas opciones que sumen al conjunto y encajen en el puzle de Cano, sin olvidar a la cantera que ya está presente en los entrenamientos.