Regresa el Campus Interpueblos del CB Zamora

El Campus Interpueblos, organizado por el Club Baloncesto Zamora, pone en marcha su tercera edición. El proyecto con el que el club recorre cada verano la provincia de Zamora, llevando el baloncesto a sus pueblos, arranca este año en Puebla de Sanabria, que será la primera sede confirmada del verano. El campus se celebrará los días 12, 13 y 14 de agosto, en horario de 10.00 a 13.30 horas, en las instalaciones deportivas de Puebla de Sanabria, y está dirigido a niños y niñas de 5 a 16 años (nacidos entre 2010 y 2021), con o sin experiencia previa en baloncesto: los participantes se organizan en grupos por edad y nivel, de modo que cada uno entrena y juega con los suyos.

La inscripción tiene un precio de 60 euros por los tres días, con la posibilidad de acudir a días sueltos por 25 euros. Todo el proceso se realiza online, a través de la página web del club, con pago con tarjeta.

Cartel / Cedida

De este modo, Puebla de Sanabria abre el calendario, pero no lo cierra: el club trabaja ya en la próxima sede, que se anunciará en los próximos días a través de la web y las redes del club. Además, el campus mantiene las puertas abiertas a nuevos destinos. Los ayuntamientos y colectivos interesados en acoger una parada del Campus Interpueblos pueden escribir a cantera@cbzamora.com. n