Del Real Madrid al Zamora CF: llega Eric Gómez para apuntalar la defensa

Más movimientos en el Zamora CF, que ya tiene la plantilla 26-27 muy avanzada y a más del 90% de capacidad.Este viernes se conocía el acuerdo entre el club rojiblanco y el Real Madrid para el traspaso de Eric Gómez, que defenderá la camiseta rojiblanca durante la temporada 2026-27, en la que el equipo de la capital del Duero luchará por el ascenso a Segunda División.

Eric Gómez es un lateral izquierdo sub-23 que llega procedente del Real Madrid C, conjunto con el que disputó la pasada temporada en Segunda Federación, continuando su crecimiento dentro de la estructura del club blanco.

Con este traspaso, el Zamora CF incorpora a un futbolista joven, con talento, que llega al Ruta de la Plata con la ambición de seguir evolucionando y aportar toda su calidad al equipo durante la temporada 2026/27. El joven defensa peleará por el puesto de titular con Vergés con el reto de "convencer" a Cano sobre todo lo que puede aportar.

Con este fichaje ya son 19 las fichas que tiene el Zamora CF que continúa en la búsqueda de un portero y dos futbolistas de corte ofensivo.