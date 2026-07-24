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Balonmano

Raúl Escudero continuará defendiendo la camiseta del BM Caja Rural Zamora

El club apuesta por mantener a talentoso jugador que sale de una dura lesión de rodilla

Raúl Escudero

Raúl Escudero / Cedida

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P. F.

Tras la despedida de Jortos, que anunciaba este miércoles su retirada, hacían falta noticias positivas en el Caja Rural Balonmano Zamora y han llegado. El club pistacho y Raúl Escudero han alcanzado un acuerdo para la renovación del central cántabro, que continuará defendiendo la camiseta pistacho durante la temporada 2026/2027.

La continuidad de Raúl supone una firme apuesta del club por uno de los jugadores con mayor talento de la plantilla. Tal y como recordaron está dotado de una extraordinaria calidad técnica, una gran visión de juego y una notable capacidad para generar tanto goles como asistencias. "Escudero fue una pieza clave en diferentes momentos de la pasada temporada, convirtiéndose en el cerebro del equipo y en uno de los jugadores más determinantes sobre la pista", comentaron en una nota de prensa. Su temporada, sin embargo, se vio frenada por una grave lesión tras sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior y menisco, un contratiempo que le obligó a poner fin prematuramente al curso cuando atravesaba uno de sus mejores momentos.

Escudero, cariacontecido, tras sufrir la lesión de rodilla que le obliga a perderse el play-off.

Escudero, cariacontecido, tras sufrir la lesión de rodilla que le obliga a perderse el play-off. / José Luis Fernández

Lejos de generar dudas, esta situación ha reforzado la convicción del Balonmano Zamora de seguir apostando por el jugador cántabro. Desde el club existe plena confianza en su recuperación y en que volverá a ofrecer el nivel que ya demostró antes de la lesión, siendo nuevamente una pieza fundamental en el proyecto deportivo.

Desde la directiva del Caja Rural Balonmano Zamora destacan que esta renovación va mucho más allá de lo deportivo. "Raúl es un jugador con un talento extraordinario y una forma de entender el balonmano que marca diferencias. Su lesión fue un golpe muy duro para todos, pero nunca hemos tenido dudas. Creemos plenamente en él, en su capacidad de trabajo y en que volverá más fuerte. Esta renovación demuestra que este club también está al lado de sus jugadores en los momentos difíciles. Estamos convencidos de que volverá a liderar al equipo desde la pista."

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Tras sellar su continuidad, Raúl Escudero quiso agradecer la confianza depositada por el club y el cariño recibido y aseguró estar "muy feliz y agradecido de poder seguir en Zamora. En todo momento me he sentido como en casa gracias a esta afición y a su gente. Prometo que daré todo de mí para volver más fuerte que nunca y poder luchar por el equipo lo antes posible."

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