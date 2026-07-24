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Alpinismo

Martín Ramos, tras su fallido intento de conquistar el Gasherbrum I: "Otra vez será. Nos vemos por Zamora"

El riesgo por las fuertes nevadas impide al zamorano alcanzar un nuevo "ochomil"

Martín Ramos, con el resto de integrantes de la expedición.

Martín Ramos, con el resto de integrantes de la expedición. / H. C.

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P. F.

“Otra vez será”. “Nos vemos por Zamora”. Con estas palabras el montañero zamorano, Martín Ramos, confirmaba lo ya anunciado hace varios días por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: el fallido intento de alcanzar la cumbre del Gasherbrum I, un reto que queda pendiente para el alpinista que lleva diez “ochomiles” conquistados a lo largo de su trayectoria en las montañas más altas del mundo. A través de un blog, el zamorano confirmaba este jueves lo ya avanzando, que la expedición internacional con la que afrontaba este reto iniciaba el viaje de regreso desde el campamento base y en un par de días estarán en Skardu. El motivo es claro, y es que la climatología no ha acompañado y el riesgo que afrontaban si decidían seguir hacia adelante era máximo. “No ha sido posible, con las últimas nevadas sin estabilizarse el riesgo de aludes en altura es máximo y el tránsito del CB al CI por el glaciar está prácticamente imposible. Que sepamos no se ha logrado ninguna cumbre en el Karakórum", cordillera que alberga varios de los 14 «ochomiles» del planeta, entre los que se encuentra el Gasherbrum I.

Imagen del Gasherbrum I desde el campamento base

Imagen del Gasherbrum I desde el campamento base / Cedida

Martín Ramos comenzaba esta nueva aventura a mediados del mes de junio, cinco años después del Manaslu. Incluido en una expedición en la que se encontraban Jorge Egocheaga y Horia Colibasanu, que ha sido, a través de las redes sociales, el informador sobre cómo transcurrían los acontecimientos. Llegados a Islamabad, continuaron el viaje hasta Skardu, aunque el mal tiempo ya empezaba a acompañar, siendo un presagio de lo que iba a acontecer en los siguientes días. Aprovechando los pequeños espacios de buen tiempo, fueron avanzando hacia el campamento base, controlando los días y las previsiones para ver cuándo podían ir quemando etapas de ascensión. Ya en el Campamento 1, fueron aclimatándose en los 5.000 metros primero y en los 6.400 metros después, esperando que el tiempo les diese una tregua para llegar al Campamento III (7.200 metros) pero la nieve acumulada no les permitía el ataque. Finalmente, y aunque esperaron una “ventana” para hacer cumbre, no fue posible, y Martín Ramos emprendió el viaje de vuelta consciente del riesgo al que se enfrentaba por el estado de la montaña.

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Así, el zamorano se mantiene con diez “ochomiles”, un número que ostentan muy pocas personas en el mundo: Shisha Pangma, Everest, Cho Oyu, Nanga Parbat, Gasherbrum II, Broad Peak, Annapurna, Makalu, Kangchenjunga, y Manaslu, teniendo pendiente el K2, el Gasherbrum I, el Dhaulagiri y el Lhotse.

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