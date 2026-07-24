Deportes autóctonos
Los juegos autóctonos como la Calva y la Rana brillan en Fresno de la Ribera
La localidad recibió a 80 jugadores en una intensa jornada
La localidad de Fresno de la Ribera fue sede de la octava jornada de la XV Liga de Calva que reunió a unos 80 jugadores distribuidos en tres categorías. Además, el día incluyó un campeonato de rana femenino con un total de 12 participantes. Por lo que respecta a la Calva, el ganador de Primera fue el salmantino José Luis López, empatado a 24 puntos con el charro José Javier Mateos. El tercero fue Alejandro Soto de Madrid, mientras que el zamorano Herminio Manzano fue quinto. En Segunda categoría, el podio lo ocuparon Graciano Vicente, Miguel Ángel Arévalo y José Fernández, mientras que el jugador zamorano José Núñez fue seto con 21 calvas. Ya en Tercera categoría, Santiago Núñez, de Zamora, fue segundo, solo superado por el salmantino Miguel Ángel Gómez. Mientras, el campeonato de Calva estuvo dominado por las zamoranas Tere, Charo y Tina.
Después de una jornada de deporte organizada por el Fresno Duero tocó recuperar fuerzas con la tradicional comida de hermandad para luego continuar con la entrega de premios.
Todos los participantes acabaron satisfechos y agradecieron la organización de la cita. A su vez el club dedicó palabras de agradecimiento a la Diputación de Zamora, a la Federación de Deportes Autóctonos de Castilla y León, a la Agrupación de Calva de Madrid y a Caja Rural por su colaboración.
CLASIFICACIONES
Rana Femenina
1° Tere (Zamora)
2° Charo (Zamora)
3° Tina (Zamora)
4° Manoli (Zamora)
5° Carmen Bayo (Salamanca)
6° Dori Posada (Madrid)
7° Julia Carballero (Salamanca)
8° Mª Paz (Zamora)
9° Feli (Segovia)
10° Eugenia (Salamanca)
11° Pilar (Valladolid)
12° Isa (Zamora)
Calva
Primera categoría
1.- José Luis López
2.- José Javier Mateos
3.- Alejandro Soto
4.- Jesús Garcinuño
5.- Herminio Manzano
Segunda categoría
1.- Graciano Vicente
2.- Miguel Ángel Arévalo
3.- José Fernández
6.- José Núñez Cepeda
Tercera categoría
1.- Miguel Ángel Gómez
2.- Santiago Núñez
3.- Teodoro Santos
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