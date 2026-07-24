Hugo Gallego, nuevo portero del CD Villaralbo B para la temporada 2026-2027

El CD Villaralbo B ha anunciado la incorporación de Hugo Gallego como nuevo portero para la temporada 2026-27, en la que militará en Regional de Aficionados.

Hugo llega al conjunto azul tras una trayectoria de crecimiento constante, defendiendo la portería del Juvenil Nacional de Unionistas de Salamanca, posteriormente la del Juvenil Nacional de la U.D. Salamanca, y formando parte del Zamora C.F. B.

Se trata de un portero de gran estatura, que destaca por su liderazgo, la seguridad que transmite bajo palos y su firmeza en el juego aéreo, cualidades que le convierten en un cancerbero con personalidad y gran capacidad para aportar solidez al equipo.

Su incorporación supone un importante refuerzo para la portería del Villaralbo B, donde continuará su progresión y pondrá su talento al servicio del equipo durante el próximo curso.