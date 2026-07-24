El CB Zamora iniciará la Copa España en el mes de octubre

Entre el 12 y el 27 de septiembre, la tercera edición de la Copa España disputará su Fase de Grupos y los 28 equipos participantes conocen ya los que serán sus respectivos grupos de competición a la búsqueda de los 14 billetes que darán acceso a las eliminatorias por el título. Una primera ronda que estará compuesta por 27 equipos de Segunda FEB y un conjunto de Tercera FEB, un Marín Ence Peixegalego que cubrirá la vacante del filial del Movistar Estudiantes. El CB Zamora entrará en juego en la segunda fase en la que los equipos de Primera FEB se enfrentarán a los 14 clasificados de la primera fase.

La Fase de Grupos estará compuesta una vez más por 28 equipos que competirán en 7 grupos de 4 equipos cada uno (proximidad geográfica) a la búsqueda de los 14 billetes que darán acceso a las eliminatorias por el título. Un segundo paso en el que entrarán en juego los 18 conjuntos de Primera FEB con una ronda de partidos de dieciseisavos de final a partido único. Esta primera fase estará compuesta por 27 equipos de Segunda FEB y uno de Tercera FEB, un Marín Ence Peixegalego que cubrirá la vacante que deja el filial del Movistar Estudiantes, debutante en la categoría y que competirá a partir de dieciseisavos de final con su equipo de Primera FEB.

La fase de grupos queda estructurada de la siguiente forma: Grupo A: LogroBasket Logi7, Reina Proteínas Clavijo, Lobe Tu Provincia Huesca La Magia y Biele ISB. Grupo B: Cultural y Deportiva Leonesa, Clínica Ponferrada SDP, Marín Ence Peixegalego y UEMC Bto. Valladolid Grupo C: TQ-CB Prat, Sol Gironès Bisbal Bàsquet, Amics Castelló e Intermaquinas Benicarló. Grupo D: Spanish Basketball Academy, Cáceres P. Humanidad, BC Badajoz y CB Toledo Basket. Grupo E: CB Tres Cantos, CB Getafe, CB Zaragoza y Class Bàsquet Sant Antoni. Grupo F: Melilla Ciudad del Deporte, Jaén Paraíso Interior FS, CB Algeciras y CB Starlabs Morón. Grupo G: CEB Llíria, Proinbeni UPB Gandía, Ciudad Molina Basket y Basket Cartagena.

Esta primera fase se jugará en el mes de septiembre y las eliminatorias se iniciarán con lo dieciseisavos de final, 20-21 de octubre, en los que entrará ya en juego el CB Zamora Caja Rural. Los octavos de final serán el 17-18 de noviembre; los cuartos de final, el 15-16 de diciembre; y la final four se estructurará en Semifinales (viernes 22 o sábado 23 de enero de 2027) y Final (sábado 23 o domingo 24 de enero de 2027).

El CB Zamora se incorpora en la fase de elimninatorias cuyos emparejamientos se determinarán a través de un sorteo puro que marcará el cuadro de competición desde los Dieciseisavos de Final y hasta la Final. En esta primera ronda de eliminatorias se incorporarán ya los 18 equipos de Primera FEB entrando en juego junto a los 14 de Segunda FEB que hayan superado la Fase Previa y será un sorteo el que determine los cruces de unas series a partido único y en las que el equipo de menor categoría contará con el factor pista a su favor. Los cuatro equipos que logren alcanzar la ronda de semifinales, se darán cita en una sede -aún por determinar- para poder optar al título en una Final Four a partido único en sus dos últimas rondas (semifinales y final).

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