El zamorano Gabriel Guarido, en el Mundial de Haidong Gumdo

Zamora está representada en una disciplina deportiva poco conocida, en concreto en el Campeonato Mundial de Haidong Gumdo que se celebra estos días en Corea del Sur. En esta ocasión la selección española está integrada por el zamorano Gabriel Guarido, afincado en Ourense, que hace equipo con el instructor Samuel Lee y con Rocío García. Los tres esperan dar un buen nivel durante esta cita internacional en Yong Pyeong.