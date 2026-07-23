Artes marciales
El zamorano Gabriel Guarido, en el Mundial de Haidong Gumdo
El deportista integra la selección española
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Zamora está representada en una disciplina deportiva poco conocida, en concreto en el Campeonato Mundial de Haidong Gumdo que se celebra estos días en Corea del Sur. En esta ocasión la selección española está integrada por el zamorano Gabriel Guarido, afincado en Ourense, que hace equipo con el instructor Samuel Lee y con Rocío García. Los tres esperan dar un buen nivel durante esta cita internacional en Yong Pyeong.
- La Fiscalía acusa a la alcaldesa de Benavente y dos concejales de vulnerar los derechos de una trabajadora
- Tres detenidos en Fontanillas de Castro tras huir de un control policial en A Coruña
- Rábano de Aliste, en alerta por un incendio forestal de nivel 2
- El ciervo Tomás se fuga del Casal y vuelve a la sombra de Linarejos: 'En el pueblo cabemos todos
- Accidente de fauna en Sanabria: un suma y sigue
- El camping Isla de Puebla abrirá la primera semana de agosto
- El montañero zamorano Martín Ramos inicia el camino de regreso tras intentar alcanzar la cumbre del Gasherbrum 1
- Las Aceñas de Cabañales dan un paso más para ser un centro gastronómico de referencia en la provincia