Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Faúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Levantado el confinamiento de Rábano de Aliste tras el incendio forestalUn hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la PolvorosaInfluencers y periodistas de viajes alemanes descubren Zamora desde Berlín
instagramlinkedin

Artes marciales

El zamorano Gabriel Guarido, en el Mundial de Haidong Gumdo

El deportista integra la selección española

A la izquierda, el zamorano Gabriel Guarido, en el Mundial de Haidong Gumdo | CEDIDA

A la izquierda, el zamorano Gabriel Guarido, en el Mundial de Haidong Gumdo | CEDIDA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Zamora está representada en una disciplina deportiva poco conocida, en concreto en el Campeonato Mundial de Haidong Gumdo que se celebra estos días en Corea del Sur. En esta ocasión la selección española está integrada por el zamorano Gabriel Guarido, afincado en Ourense, que hace equipo con el instructor Samuel Lee y con Rocío García. Los tres esperan dar un buen nivel durante esta cita internacional en Yong Pyeong.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents