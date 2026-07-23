Fútbol / Regional de Aficionados
El Villaralbo B incorpora a Mateo García,jugador que se enfrentó a Lamine Yamal con Castilla y León
Se trata de un futbolista joven con una destacada trayectoria en el fútbol formativo nacional
P. F.
El C.D. Villaralbo B continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Mateo García, un futbolista joven con una destacada trayectoria en el fútbol formativo nacional.
Centrocampista de gran polivalencia, Mateo puede desempeñarse como pivote, interior o mediapunta, aportando equilibrio, calidad con balón y capacidad para adaptarse a diferentes funciones en la medular.
Llega procedente de la cantera de Unionistas de Salamanca, club en el que ha militado durante las últimas cinco temporadas y con el que ha competido al máximo nivel, llegando a disputar la División de Honor Juvenil. Además, fue internacional con la Selección de Castilla y León, participando en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, donde se enfrentó a la selección de Cataluña, en la que militaba el actual campeón del mundo Lamine Yamal.
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