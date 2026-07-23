Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Faúndez tras el incendio de Rábano de Aliste: “Somos conscientes de que el fuego puede quemar monte, pero una población no puede correr peligro”Levantado el confinamiento de Rábano de Aliste tras el incendio forestalUn hombre resulta herido tras volcar una furgoneta en la A-52, en Manganeses de la PolvorosaInfluencers y periodistas de viajes alemanes descubren Zamora desde Berlín
instagramlinkedin

Fútbol / Regional de Aficionados

El Villaralbo B incorpora a Mateo García,jugador que se enfrentó a Lamine Yamal con Castilla y León

Se trata de un futbolista joven con una destacada trayectoria en el fútbol formativo nacional

Mateo García

Mateo García / LOZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

P. F.

El C.D. Villaralbo B continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026/27 con la incorporación de Mateo García, un futbolista joven con una destacada trayectoria en el fútbol formativo nacional.

Centrocampista de gran polivalencia, Mateo puede desempeñarse como pivote, interior o mediapunta, aportando equilibrio, calidad con balón y capacidad para adaptarse a diferentes funciones en la medular.

Noticias relacionadas y más

Llega procedente de la cantera de Unionistas de Salamanca, club en el que ha militado durante las últimas cinco temporadas y con el que ha competido al máximo nivel, llegando a disputar la División de Honor Juvenil. Además, fue internacional con la Selección de Castilla y León, participando en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, donde se enfrentó a la selección de Cataluña, en la que militaba el actual campeón del mundo Lamine Yamal.

TEMAS

Añádenos en Google
Tracking Pixel Contents