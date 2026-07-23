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El Natación San José Obrero suma experiencia en un nuevo Campeonato de España

Irene Nieto y Jaime Carro fueron los representantes del club en Las Palmas

Irene B. Nieto Palacios y Jaime Carro Martín

Irene B. Nieto Palacios y Jaime Carro Martín / Cedida

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P. F.

El Club Deportivo Natación San José Obrero tomó parte en un nuevo Nacional. En esta ocasión el club zamorano se desplazó hasta Las Palmas de Gran Canaria para participar en el XLVII Campeonato de España de Natación Infantil de Verano P50, donde acudió con dos nadadores.

En concreto, Irene B. Nieto Palacios participó en el 50 B con un tiempo de 36.47 (24ª), mientras que Jaime Carro Martín tomó la salida en 400 L con 4:31.60 (41º), en el 100 E con 1:05.98 (32º) y en el 50 E con 29.98 (27º).

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Desde el club y el equipo técnico dieron la enhorabuena a los dos deportistas y les animaros a seguir por la senda del trabajo, el sacrificio y la humildad.

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