Marcos Bragado continuará dominando la banda en el filial del CD Villaralbo

Tras su reciente ascenso a Regional de Aficionados, el Villaralbo B continúa confeccionando su plantilla y hace escasas horas anunciaba la continuidad del extremo Marcos Bragado para la temporada 2026-27.

Tal y como explicaron desde el club, en virtud del convenio de colaboración existente entre el C.D. Villaralbo y el Sporting Zamora C.F., el futbolista contará con ficha en el Sporting Zamora B, aunque formará parte del filial azulón a todos los efectos, donde continuará su progresión y seguirá defendiendo los colores del club.

Marcos afrontará así su tercera temporada en la entidad azulona, consolidándose como una pieza importante del filial. Durante la pasada campaña dio un paso más en su crecimiento deportivo al debutar con el primer equipo, reflejo del trabajo, la constancia y la evolución que ha demostrado desde su llegada al club.

Desde el C.D. Villaralbo mostraron su satisfacción por seguir contando con Marcos Bragado y le desearon el mayor de los éxitos en esta nueva temporada, convencidos de que seguirá aportando desequilibrio, velocidad y compromiso al equipo desde la banda.