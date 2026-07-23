De la Fuente: "Me gustaría ser recordado como un buen tío, solo eso"

Es un grito unánime, un cántico coral, que la conquista de la segunda estrella para España es un triunfo personal del seleccionador Luis de la Fuente (Haro, La Rioja, 21 de junio de 1961), que él mismo se ha encargado de hacer extensivo a su cuadro técnico, a todos los estamentos de la Federación de Fútbol, a los seleccionadores de las categorías inferiores, a todos los clubs y, por descontado, a los futbolistas que han viajado, jugado y ganado la Copa del Mundo.

Esta selección pasará a la historia como la España de Luis de la Fuente, quien hace algunos años, cuando el periodista, presentador y comentarista Ricardo Rosety le hizo una amplia entrevista, más conversación que otra cosa, en su popular ‘podcast’, llamado ‘El Pelado’, confesó que lo que más les encantaría a sus padres, allá donde estén, es que la gente piense que “Luis de la Fuente es un buen tío, solo eso y ya es mucho”.

Eran los tiempos en que De la Fuente triunfaba, a lo grande, a lo bestia, con las selecciones inferiores y el momento en que, por un día, fue seleccionador español absoluto. Eso, por un día. Y, sí, también en aquel momento reconoció que le volvería loco, que le gustaría muchísimo, “como a todo el mundo ¿no?, a quién no le gustaría ser el seleccionador de España”, dirigir algún día a España “y, por descontado, a mi Athletic, claro que sí”.

"¿Qué cuándo me di cuenta de que me estaba quedando calvo? Cuando los amigos empezaron a hacerme bromas. Un día, me miré al espejo y me dije 'pues sí, Luis, te estas quedando calvo'. Y me rapé del todo. ¿Que si iría a Turquía a ponerme pelo? Ya es un poco tarde ¿no?, aunque cuando veo a Antonio Conte pienso '¡caray que melena!'" Luis de la Fuente — Seleccionador español y campeón del mundo

Antes que nada sepan que De la Fuente es el primer seleccionador calvo en la historia de los Mundiales que gana la Copa del Mundo. Todo un detalle para arrancar ‘El Pelao’. “¿Que cuándo y cómo me di cuenta que me estaba quedando calvo? Bueno, no hubo un de repente, no, fueron los amigos, siempre tan simpáticos, que te van recordar, con cariño, eso sí, ¡oye que te estás quedando calvo! Hasta que un día, me miré al espejo y dije, pues sí, te estás quedando calvo, Luis. Y dije: fuera pelo. Y tomé la decisión de raparme del todo. Yo era de los que pensaba que el pelo no se me iba a caer nunca y ya ves. Pero, oye, estoy muy feliz con mi calva, mucho”.

Eso sí, en esta simpatiquísima charla, que usted puede encontrar, seguro, en la nube, De la Fuente recuerda que tuvo pelo. Y mucho. “Por descontado, hay que recordarle a la gente que nosotros también fuimos jóvenes. Yo, por ejemplo, tenía un pelo rizado, frondoso y un bigote tremendo, pero a los 40 o así, acabé por reconocer que era calvo. Y, desde entonces, me rasuro todos los días, no sé, es una sensación de limpieza, de estar aseado. El día que tengo tiempo, me rasuro con cuchilla y el día que tengo prisa, con la maquinita”.

De la Fuente, durante la final entre España y Argentina. / EP

Rosety quiere saber cómo es el día a día de un seleccionador como De la Fuente y, sobre todo, si tiene días de descanso. “Me es imposible desconectar, estoy todo el día procesando información. Me niego a descansar. No necesito descansar. Yo me retroalimento con mi trabajo, con la información que tengo, que comparto. Me encanta lo que hago y, además, tenemos mucho trabajo, es materialmente imposible desconectar, bueno, podría, sí, pero tanto yo como mi grupo de trabajo nos encanta lo que hacemos y, cuando no nos citamos en Las Rozas, contactamos por videoconferencia. No quiero que me elogien, no, no, simplemente digo que disfruto, y mucho, con mi trabajo”.

No es fácil ganar

De la Fuente explica que cuando diriges a una selección “la que sea, no importa la categoría pues todas son importantísimas”, sientes una responsabilidad especial. “Eso de que estas representando a tu país y que hay millones y millones de aficionados que quieren verte ganar y que nos vaya bien a todos, es una responsabilidad terrible. Y, en ese sentido, nosotros, todos, trabajamos para intentar ser competitivos, para poder llegar al máximo en la competición en la que estemos involucrados. ¿Ganar? ¿Favoritos? No, no, nosotros queremos ser competitivos, gustar, que nuestra gente se sienta orgullosa de nosotros. Por supuesto que queremos ganar siempre, pero queremos competir y llegar a lo más alto posible. Luego, ya se sabe, ganar solo gana uno”.

De la Fuente explica que él prefiere trabajar en equipo aunque, al final, “las decisiones son tuyas y debes tomarlas tú”. Y, como en otros momentos de la charla donde reconoce ser muy familiar y religioso, señala: “Mi padre, que era un gran conversador, lo era porque antes había sido un gran escuchador. Y, en ese sentido, me encanta escuchar a la gente, porque aprendo mucho de la gente y de mi equipo de trabajo más aún”.

"Un día conocí a Julio Iglesias, del que soy muy fan, mucho, y me dijo una cosa que, inmediatamente, trasladé al fútbol: 'Cantar es muy importante, pero son más importantes los mil detalles que rodean cantar'. Jugar a fútbol es muy importante, pero ganas porque controlas los mil detalles que rodean al fútbol. Y no todo el mundo logra controlarlos".

Y, curiosamente, aparece el tema de acabar siendo seleccionador de España, no solo por un día como lo disfrutó en aquel partido amistoso, en Leganés (junio de 2021), ante Lituania (4-0), sino para siempre, ya ven, incluso para ganar un Mundial. “Yo, que fui internacional con todas las selecciones, con todas, nunca llegué a debutar con la absoluta. Y, repito, como soy un hombre de fe, quién sabe, igual se presenta esa oportunidad y lo que puedo asegurar, ahora y aquí, es que, si llega ese momento, estaré preparado para afrontar ese reto. Repito, como si puedo ser entrenador del Athletic”.

Todo eso y más, es decir, ganar la Copa del Mundo, le gustaría a De la Fuente “pero por mí, no ‘a costa de…’, eso nunca. Si tiene que ser, será. Yo, ahora, lo que quiero es seguir creciendo para que, si llega ese momento, estar a la altura del cargo. Estoy a gusto donde estoy, soy feliz con lo que hago pero, lo más importante, es ser cada día mejor. Me siento joven y con una energía incontrolable. Lo mejor de mí está por llegar, de verdad”.

Luis de la Fuente es manteado por sus futbolistas. / FERNANDO VILLAR / EFE

De la Fuente que a lo largo de la charla habla continuamente de trabajo, motivación, ilusión, sacrificio, esfuerzo, superación y otras muchas cosas para conseguir lo que te propones, recuerda una frase de su admirado Julio Iglesia para explicar, no solo lo que es el fútbol y la posibilidad de ganar un gran títulos sino, incluso, la vida.

'Julito', su ídolo

“Conozco a Julio Iglesias y me parece un gran tipo, sí, sí. Y me encantan sus canciones, su música, soy muy romanticón. Y una de las frases que copie de Julio fue aquella que me dijo un día que es muy importante cantar, pero, Luis, añadió, son más importantes los mil detalles que rodean a cantar. Al fútbol también le rodean mil detalles, que tienes que dominar. Para triunfar en el fútbol, hay que jugar bien a fútbol y mil detalles más, que son la profesionalidad, responsabilidad, entorno, prensa, no lesionarte, relacionarte con los compañeros, la alimentación, el descanso….Mira, yo he conocido futbolistas mejores que los que hay en la selección, pero que no llegaron a la cima porque no controlaron esos mil detalles”.

El seleccionador considera que hay que interpretar todo lo que te rodea con sumo tacto y equilibrio. “Soy muy racional a la hora de aceptar las críticas y los halagos, yo estoy por la medida justa. Ni pienso que soy un top cuando ganamos, ni pienso que somos desastrosos cuando perdemos. Soy muy equilibrado a la hora de valorar las cosas y eso me permite encajar críticas y halagos”.

"El éxito del fútbol español es el éxito de todos. Todo empieza en las canteras de los clubs, en sus escuelas. Los futbolistas españoles llegan a las selecciones muy preparados, mucho, son muy inteligentes y captan de inmediato la idea de juego y todo lo que quieres de ellos. Pero el éxito es global, es cosa de todos".

Ni que decir tiene que De la Fuente elogia tremendamente al futbolista español. Y no por ellos, o no solo por ellos, sino por toda la estructura del fútbol español, empezando por las canteras y escuelas, Masias, de los clubs y su preparación. “Cuando los futbolistas llegan a la selección, sea la que sea, están preparadísimo, por más jóvenes que sean y, en ese sentido, captan inmediatamente los mensajes de los seleccionadores. Eso te facilita mucho las cosas porque, en efecto, por buenos que sean los entrenador, el fútbol es de los futbolistas y son ellos los que ganan”.

De la Fuente nunca habla de fracaso. “No hemos perdido, nos han ganado, que no es lo mismo. Ganar o perder te enseña mucho, te enseña un horror porque, cuando ganas, debes valorar lo mucho que te ha costado llegar hasta ahí, que para la gente normal es, de verdad, inimaginable”.

Sin gritos

Y, como ha salido a colación Julio Iglesias, De la Fuente habla de la música que le gusta y, por descontado, habla de ‘Julito’, Sergio Dalma, incluso Maná y se alarma, sí, “cuando entró, de vez en cuando, en el vestuario y escucho la música que oyen estos chicos. Y pienso, Dios, a esto le llaman música”.

De la Fuente asegura que no es un ‘míster’ de gritar. “No, no, no suelo gritar, entre otras razones porque los futbolistas son muy, muy, inteligentes y quieren verte sereno, sin dudas, convencido de lo que les dices. ¡Hombre, en algún momento, tienes que decir, cuidado, que aquí se hace lo que digo yo!, pero es en contadísimas ocasiones, por no decir nunca. Insisto, en los descansos todo depende de cómo ha ido el primer tiempo, de cómo hemos jugado y, repito, los futbolistas saben muy bien qué está pasando, sí y, por tanto, es cuestión de decirles cuatro cosas y punto”.

Luis de la Fuente, durante la celebración en Madrid del título conquistado en EEUU. / SERGIO PEREZ / EFE

Y, de pronto, Rosety le comenta por qué le gusta ir siempre tan puesto, tan elegante, “da la sensación de que eres un poco coqueto”. “¿Coqueto?, pues no sé, puede ser, sí. El mundo de la moda me ha llamado siempre la atención. Si por coqueto entendemos cuidarte, intentar gustar a la gente, bueno, gustarte primero a ti y, luego, gustar a la gente, entonces, sí, soy coqueto y estoy orgulloso de ello. Y, sobre el mundo de la moda, te diré que siempre ha estado muy vinculado a mi familia. Mamá abrió una tienda de ropa en Haro (La Rioja) y, ahora, la sigue llevando mi hermana Ana, una tienda preciosa”.

El autor de ‘El Pelado’ le dice a De la Fuente tras llevar ya más de una hora de charla: “Sabes qué, que entiendo a los que me decían que eres un buen tío y también entiendo que le caigas tan bien a todo el mundo”. “Yo soy producto de cómo y de quienes me educaron y de lo que transmitieron mis padres y mis maestros. Hay valores que para mí que son vitales, como el respeto, la educación, hacer feliz a la gente, ser solidario, pensar en los demás…esos valores calaron en mí desde niño”.

"¿Si soy un buen tío? Mire, yo no tengo ningún mérito. Es lo que me inculcaron de niño. He sido muy querido, me han educado con cariño, me he sentido siempre feliz y, por tanto, lo normal es que yo sea así con la gente con la que convivo, no me cuesta. ¿Sabe qué me sorprende?, que a alguien le sorprenda que la gente sea así. Es como deberíamos ser todos, porque no cuesta nada, nada".

Y el seleccionador añade: “Yo no tengo ningún mérito. No me esfuerzo en ser así. Es lo que me inculcaron de niño. Yo he sido un privilegiado en todos los sentidos, he sido muy querido, me han educado con cariño, me he sentido siempre feliz y, por tanto, lo normal es que yo sea así con la gente con la que convivo, no me cuesta. Me halaga que se diga que soy una persona agradable, pero te diré más, lo que me sorprende es que a alguien le sorprenda que la gente sea así. Es como deberíamos ser todos, porque no cuesta nada, nada. Y añadiré otro detalle, ya que has sido tú quien ha sacado el calificativo de ‘buen tío’. ¡Me encantaría ser recordado como un buen tío, solo eso! Y, perdona, te diré más: a mis padres les encantaría de que así fuese”.

Noticias relacionadas

Por último, ¿te irías a Turquía a poner pelo? “Bueno, ya es demasiado tarde ¿no?, no tiene demasiado sentido. En su momento, sí hubiese ido. Cuando decidí raparme, no teníamos mucha información sobre esos tratamientos ¿verdad?, pero si me hubiese pillado con 28 o 30, creo que hubiese ido, sí, con naturalidad. A veces veo a Antonio Conte (entrenador italiano) y pienso ¡cara, menudo cambio! Pero estoy feliz con mi cabeza, me siento cómodo y no necesito champú”.