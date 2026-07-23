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Dani Merchán ficha por el Águilas

El carrilero catalán deja el Zamora CF para incorporarse a otro equipo de Primera RFEF

Daniel Merchán.

Daniel Merchán. / ACF

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El Águilas Fútbol Club anunció este jueves el fichaje del lateral catalán de 24 años Daniel Merchán Úbeda, que jugó la pasada temporada en el Zamora CF. Se trata de la octava incorporación del cuadro blanquiazul para su estreno en la Primera Federación, después de las llegadas de Fromsa, Gonzalo Serrano, Iván Martínez, Josema Raigal, Revuelta, Serpeta y el sub-23 Adri Heredia.

Merchán nació en Barcelona el 5 de febrero de 2002 y dio los primeros pasos de su etapa formativa en el Club de Fútbol Damm (un equipo de cantera propiedad de la popular marca cervecera Estrella Damm) y en las bases del Real Club Deportivo Espanyol, con cuyo filial debutó en Segunda Federación en la temporada 2021/2022.

Tras ello, probó fortuna en las filas del Badalona Futur, sumando un total de 29 apariciones entre liga y Copa Catalunya y anotando su primer gol como jugador profesional. Fue entonces cuando el Algeciras le reclutó para su proyecto en una Primera Federación en la que ha competido ininterrumpidamente desde 2023. 2 goles y 3 asistencias en 53 partidos conforman el bagaje de Merchán en sus dos campañas en el cuadro gaditano.

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El Zamora, así pues, es hasta la fecha la última etapa en la muy extensa -pese a su juventud- trayectoria de un lateral zurdo profundo y de corte muy ofensivo. No en vano, aterriza en El Rubial después de registrar dos goles y una asistencia en 39 encuentros con el conjunto castellano-leonés entre el Grupo I de Primera Federación, el playoff de ascenso a La Liga Hypermotion y las fases nacional y autonómica de la Copa Federación.

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