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Fútbol Sala

El Caja Rural River Zamora incorpora a Javier Martín, un talento con ADN competitivo

El nuevo jugador cuenta con experiencia internacional tras defender la camiseta de la selección española sub-17 y sub-19

Javier Martín

Javier Martín / Cedida por el River

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A. O.

El Caja Rural River Zamora FS continúa dando forma a su proyecto deportivo con la incorporación de Javier Martín, un jugador joven que llega para aportar intensidad, carácter y competitividad al conjunto zamorano.

Martín se define como un jugador “intenso, con carácter y mucha competitividad”, con una clara vocación de esfuerzo y sacrificio tanto en los entrenamientos como en los partidos. Entre sus principales cualidades destaca su trabajo defensivo, su entrega constante y su capacidad para luchar cada balón hasta el último instante.

El nuevo jugador del River Zamora cuenta con una trayectoria vinculada al fútbol sala de formación y competición nacional. Formado en las categorías inferiores del UA Ceutí, militó en su equipo de División de Honor Juvenil entre 2022 y 2024, antes de incorporarse a ElPozo Murcia durante la temporada 2024-2025, también en División de Honor Juvenil.

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La pasada campaña regresó al UA Ceutí para dar el salto a la Segunda División, una categoría en la que pudo seguir creciendo y acumulando experiencia competitiva. Además, Javier Martín cuenta con experiencia internacional tras defender la camiseta de la selección española sub-17 y sub-19, formando parte de las convocatorias de las categorías inferiores nacionales. El nuevo jugador del Caja Rural River Zamora FS afronta esta nueva etapa con ambición y compromiso, y lanza un mensaje de tranquilidad y confianza a la afición: “Estoy seguro de que vamos a conseguir el objetivo. Desde el primer día voy a trabajar al máximo para ello. Su apoyo va a ser muy importante para el equipo y espero que estén ahí siempre para apoyarnos”. Con esta incorporación, el River Zamora suma a su plantilla un jugador joven, competitivo y con hambre de seguir creciendo, reforzando un equipo que afronta la nueva temporada con la ilusión de alcanzar sus objetivos.

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