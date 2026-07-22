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Víctor Fresno Salgado, del Natación San José Obrero, muestra nivel en los Nacionales

Tomó parte en tres modalidades

Víctor Fresno

Víctor Fresno / Cedida

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P. F.

Víctor Fresno Salgado, del Natación San José Obrero, participó en el XIII Campeonato de España de Natación Alevín de Verano P50, que tuvo lugar en Cádiz, y donde se codeó con primeras figuras dando un buen nivel.

En esta cita se dieron cita 584 deportistas, 288 nadadores y 296 nadadoras, y el joven nadador el Sanjo tomó parte en tres modalidades:  50 L 28.49 (21º), 50 E 33.11 (21º) y 100 L 1:02.93 (30º)

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Desde el club dieron la enhorabuena a Víctor y le animaron a “seguir entrenando y compitiendo con ese tesón, ahínco, y competitividad propios de él, para que el próximo año vuelva al Campeonato de España que sería su tercer Nacional consecutivo”.

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