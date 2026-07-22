Víctor Fresno Salgado, del Natación San José Obrero, muestra nivel en los Nacionales

Víctor Fresno Salgado, del Natación San José Obrero, participó en el XIII Campeonato de España de Natación Alevín de Verano P50, que tuvo lugar en Cádiz, y donde se codeó con primeras figuras dando un buen nivel.

En esta cita se dieron cita 584 deportistas, 288 nadadores y 296 nadadoras, y el joven nadador el Sanjo tomó parte en tres modalidades: 50 L 28.49 (21º), 50 E 33.11 (21º) y 100 L 1:02.93 (30º)

Desde el club dieron la enhorabuena a Víctor y le animaron a “seguir entrenando y compitiendo con ese tesón, ahínco, y competitividad propios de él, para que el próximo año vuelva al Campeonato de España que sería su tercer Nacional consecutivo”.