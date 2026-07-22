Toñín y Martín ganan el Trofeo Diputación Provincial

UToñín y Martín fueron los vencedores del trofeo Diputación de Zamora disputado en el frontón de Moraleja del Vino. En el partido por el tercer y cuarto puesto se enfrentaron Adrián y Vecino contra Josemi y Prieto, y el primer set se saldó con 14-15, el segundo con 15-14 y el desenlace a 10 puntos se lo llevaron Adrián y Vecino. En la final se enfrentaron Chamorro-Sabino contra Toñin -Martin en un partido muy disputado que, por pequeños detalles, se decantó por la dupla Toñín y Martín llevándose así el merecido y lóngevo trofeo de herramienta. n