Pelota / Herramienta
Toñín y Martín ganan el Trofeo Diputación Provincial
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M. L. S.
Zamora
UToñín y Martín fueron los vencedores del trofeo Diputación de Zamora disputado en el frontón de Moraleja del Vino. En el partido por el tercer y cuarto puesto se enfrentaron Adrián y Vecino contra Josemi y Prieto, y el primer set se saldó con 14-15, el segundo con 15-14 y el desenlace a 10 puntos se lo llevaron Adrián y Vecino. En la final se enfrentaron Chamorro-Sabino contra Toñin -Martin en un partido muy disputado que, por pequeños detalles, se decantó por la dupla Toñín y Martín llevándose así el merecido y lóngevo trofeo de herramienta. n
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