Golf
Roberto Cascón López y Diego Almaraz Sánchez, vencedores del XVII Torneo de Golf La Magdalena
La cita, celebrada en El Maderal, contó con la presencia de 29 jugadores
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A. O.
Roberto Cascón López y Diego Almaraz Sánchez fueron los grandes vencedores del XVII Torneo de Golf La Magdalena, celebrado en El Maderal con 29 jugadores.
En concreto, en la modalidad de scratch se alzó con el triunfo Roberto Cascón López con 54 golpes el par del campo, seguido de José Manuel Rojano Martínez, con 55 golpes. Mientras, en la modalidad de hándicap, quedó primero Diego Almaraz Sánchez, seguido de Valentín Díez Fernández.
Después de entregados los premios y sorteado 12 bolsas de magdalenas, así como cajas de bolas de primera calidad, compartieron un almuerzo en el bar del club Hoyo 19.
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