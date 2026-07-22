El Recoletas Zamora avanza en su preparación con la llegada de Nia Daniel

El Recoletas Zamora continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026/27 y lo hace con la incorporación de la escolta estadounidense Nia Daniel, jugadora de 1,78 metros que viene avalada por una destacada trayectoria en el baloncesto universitario norteamericano.

Originario de Charlotte (Carolina del Norte), Daniel completó su formación en programas de primer nivel como Carolina del Norte, Alabama y Troy University. Durante su paso por Troy se consolidó como uno de los principales referentes ofensivos del equipo, anotando 12,7 puntos por partido en la temporada 2022/23, con actuaciones destacadas como sus 28 puntos ante Tulane y Southern Miss.

Antes de su llegada a la NCAA, fue reconocida como una de las mejores jugadoras universitarias del país, promediando 23,4 puntos por partido y siendo nombrada Jugadora del Año de Panhandle, Primer Equipo All-American de la NJCAA y All-American de la WBCA. Además, en la escuela secundaria fue considerada una jugadora de cuatro estrellas por ESPN y recibió numerosos premios individuales en Carolina del Norte.

Tras finalizar su carrera universitaria y licenciarse en Psicología, Daniel inició su carrera profesional en España, donde ahora continuará su crecimiento deportivo defendiendo los colores de Recoletas Zamora.

Capaz de aportar puntos, intensidad defensiva y versatilidad en el perímetro, Nia Daniel llega para reforzar el juego exterior del conjunto naranja con el objetivo de seguir creciendo en una de las competiciones más exigentes del baloncesto femenino nacional.