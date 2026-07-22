Tercera RFEF
Raúl Muñoz continuará en el Villaralbo y Barbero se va al Noname
M. L. S.
El C.D. Villaralbo anunció este martes la renovación de Raúl Muñoz, que seguirá formando parte del primer equipo durante la temporada 2026/27. El defensa central cumplirá así su segunda temporada en la zaga azulona, donde continuará aportando solidez, compromiso y trabajo al servicio del equipo.
Además de sus cualidades sobre el terreno de juego, Raúl "se ha ganado el respeto de compañeros y cuerpo técnico por su implicación diaria, su actitud ejemplar y su compañerismo", asegura el Villaralbo en una nota de prensa difundida este martes. "Su continuidad refuerza la apuesta del club por mantener un bloque unido, competitivo y comprometido con los valores del C.D. Villaralbo de cara a una temporada ilusionante. Desde el club, le deseamos el mayor de los éxitos defendiendo nuestros colores", concluye la nota.
El zamorano Sergio Barbero no continuará en el CD Villaralbo y ha sido anunciado como nueva incorporación del Noname Club. Barbero sumó más de 2.300 minutos en 29 partidos asumiendo un rol clave en el CD Villaralbo en las últimas temporadas. Por otra parte, Óscar Cruz, de 24 años, es nuevo jugador del Noname Club, y llega desde el Cented Academy (Autonómica Gallega), donde jugó la última parte de la temporada, tras arrancar el curso en el Mazarrón FC (3ªRFEF). n
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