Jortos, mítico jugador del Balonmano Zamora, pone fin a su carrera deportiva convertido en leyenda

No por esperadas (o temidas) las noticias son menos impactantes. Jorge Martín Cordero, conocido por todos como Jortos, cuelga las zapatillas y lo hace convertido en todo un símbolo del deporte zamorano, además de con el cariño de todo aquel que ha podido disfrutar de su entrega y compromiso. Ha sido el propio jugador quien ha hecho pública su decisión en una emotiva rueda de prensa en la sede central de Caja Rural donde ha estado arropado por familiares y compañeros del club que han querido estar junto a él en esta cita tan especial con la que pone fin a una inmaculada trayectoria.

Después de 22 temporadas en la entidad del Duero y más de treinta en la pista, el vallisoletano afincado en Zamora, donde llegó en 2003, ha decidido poner el broche de oro a su extensa y brillante carrera deportiva, una decisión que se ha convertido en “uno de los momentos más difíciles” de su trayectoria, pero que ya tenía tomada desde hace tiempo. “Tras la lesión de rodilla y el duro golpe de bajar de categoría, sin casi poder aportar desde el campo, me puse una meta entre ceja y ceja: quería volver a ser competitivo, pudiendo sumar al grupo y, sobre todo, quería dejar a mi equipo en la categoría que realmente se merece. Hoy, tras haber conseguido el ascenso, siento que el trabajo está hecho y la misión cumplida. Y os reconozco una cosa: si hubiéramos perdido y no hubiéramos ascendido, posiblemente lo habría intentado un año más”, admitió el jugador, desvelado también como uno de los más queridos por la afición y en un ejemplo para la cantera.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Gratitud por todo lo vivido: "representar a Zamora ha sido el mayor de los honores"

Emocionado y con la voz entrecortada por momentos, Jortos confesó que si hubiera una palabra para resumir sus sentimientos sería la de “gratitud” por todo lo vivido y recibido durante estos años. A lo largo de su intervención "Jor" no quiso olvidarse de la afición y la ciudad por el “cariño incondicional” que siempre le han mostrado y dejó claro que “representar a Zamora ha sido el mayor de los honores. Me he sentido muy, muy querido, he sido un privilegiado”, insistió a la vez que hacía hincapié en el apoyo recibido incluso en los descensos, que fueron, sin duda, momentos complicados con los que les tocó lidiar.

En su intervención quiso acordarse también de sus compañeros en el Cuerpo de Bomberos y reconocerles su gratitud por todo, por “trastocar horarios y por el apoyo constante que me dais. Sin vosotros habría sido imposible aguantar a este nivel tanto tiempo”; también puso en valor a compañeros, entrenadores, delegados, directivos, y servicios médicos “por la confianza depositada en mí, me habéis hecho el camino muy fácil”; a todos los clubes por los que ha pasado y que han dejado poso en su persona, desde el Balonmano San Agustín, al Balonmano Valladolid, Villa de Aranda, las diferentes selecciones y los equipos que he tenido el honor de entrenar, entre ellos veteranas y balonmano adaptado, y, como no, al Club Balonmano Zamora, entidad a la que calificó como su “casa”. “Es el lugar en el que he crecido como deportista y como persona. Gracias por apoyarme hasta el último día, dejándome compatibilizar mi trabajo y renovándome hasta que yo quisiera, a pesar de las lesiones y los años”.

Además, tuvo una mención especial para Iñaki Gómez, compañero en las pistas y ahora presidente del BM Zamora, que, junto a otros como Chisco y Pepe, son los culpables de que se enamorara de Zamora, tal y como recordó.

Jortos tampoco olvidó a su familia por el apoyo incondicional, ni a su mujer y su hijo, Marta y Daniel, quienes calificó como los pilares de su vida. “Os pido perdón por tantas ausencias, ahora toca recuperar y aprovechar cada segundo a vuestro lado” para concluir nombrando a sus padres por “dármelo todo a cambio de nada” y “enseñarme a quitarle drama a la derrota; a restar soberbia a la victoria, y a darle todo el valor al camino recorrido”.

Nueva etapa

Ahora, Jortos se une a la lista de míticos del BMZ que dejan la pista pero que siguen vinculados a la entidad zamorana como son el propio Iñaki Gómez, Arcel Andrés, Fernando Ruiz, Octavio.. hombres que han escrito la historia del club pistacho en la pista y que siguen trabajando para que la entidad siga siendo un referente, tanto por el primer equipo como por la cantera que continúa como una de las prioridades.

Jortos e Iñaki Gómez / LOZ

Junto al gran protagonista estuvo Iñaki Gómez quién con lágrimas en los ojos recordó la llegada de Jortos al club y cómo ese fichaje fue un punto de inflexión en la forma que tenían de vivir y ver el balonmano. "Fue un empujón en profesionalidad, alegría y entusiasmo, y ha sido un placer verle crecer en todas las facetas, tanto deportiva como profesional y personal", expuso el presidente quien avancó que ya han ininciado los trámites con el Ayuntamiento para que la camiseta de Jortos quede colgada y luzca en el pabellón Ángel Nieto, con ese "10" que ya nadie volverá a lucir.

Por su parte, Narciso Prieto, desde Caja Rural, se unió a los elegios apra recordar que el jugador es "un ejemplo de todo lo bueno que ha conseguido el club", y confirmó que ellos, como entidad, seguirán al lado del club zamorano.