Irene Calvo suma tres medallas en el Nacional Playa

VestLa zamorana Irene Calvo fue una de las grandes protagonistas del I Campeonato de España Estival de Playa Open que tuvo lugar en la playa de Ris, en Noja (Cantabria). En la arena, Irene Calvo brillaba con un oro en sprint juvenil femenino, resultado que repetiría también en la prueba de banderas. Además, Ana Bailón lograba un meritorio bronce en sprint absoluto femenino, mientras que Alba Alejandre era novena en categoría junior.

En la carrera con ski, Irene Calvo conseguía la plata en juvenil femenino, mientras que Marcos Ferrero era cuarto en juvenil masculino. En categoría absoluta masculina, Marcos Antón se subía al podio con una tercera posición, con Diego Antón finalizando decimotercero. En féminas, Beatriz Ramos y Lucía Hernández eran quinta y octava en junior, mientras que Nerea Martín y Ana Bailón terminaban novena y decimoquinta en absoluto.

En la carrera con tabla, Irene Calvo volvía a subir al podio con un bronce en juvenil, mientras que Ana Bailón lograba una gran segunda posición en absoluto femenino. En categoría masculina, Marcos Antón y Diego Antón firmaban una sólida actuación con una quinta y séptima posición respectivamente.

En la prueba de nadar surf, Beatriz Ramos fue undécima en junior femenino, mientras que Nerea Martín lograba entrar en el top 20 absoluto. Marcos Ferrero también conseguía una destacada decimonovena posición en juvenil masculino.

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Marcos Antón volvía a destacar con una tercera posición en ocean absoluto masculino. En categoría femenina, Lucía Hernández era novena en junior, con Beatriz Ramos duodécima y Alba Alejandre decimonovena. En absoluto femenino, Nerea Martín y Ana Bailón finalizaban undécima y decimocuarta respectivamente, mientras que Marcos Ferrero era undécimo en juvenil masculino.