Irene Calvo, del Dragones Caja Rural, convocada por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo

Buenas noticias para el Dragones Caja Rural. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha hecho pública la lista de deportistas convocados para la concentración que se realizará en la playa de Salinas, Asturias, del 31 de julio al 4 de agosto.

Dentro del programa Team España Futura, se ha llamado a los deportistas más destacados el pasado fin de semana en el Campeonato de España estival y entre ellos se encuentra la deportista del Dragones Caja Rural, Irene Calvo, que destacó en la categoría juvenil con 2 oros, 1 plata y 1 bronce.

Desde la entidad zamorana destacaron el “gran trabajo para una deportista de la cantera que cuenta con un gran potencial”.