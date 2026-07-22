Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras Parador de Zamora: fecha de reaperturaLos pueblos de Zamora necesitan más aguaLa alcaldesa de Benavente, Zamora, acusada de acoso laboral
instagramlinkedin

Salvamento

Irene Calvo, del Dragones Caja Rural, convocada por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo

Participará en una concentración del 31 de julio al 4 de agosto

Irene Calvo

Irene Calvo / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

A. O.

Buenas noticias para el Dragones Caja Rural. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha hecho pública la lista de deportistas convocados para la concentración que se realizará en la playa de Salinas, Asturias, del 31 de julio al 4 de agosto. 

Dentro del programa Team España Futura, se ha llamado a los deportistas más destacados el pasado fin de semana en el Campeonato de España estival y entre ellos se encuentra la deportista del Dragones Caja Rural, Irene Calvo, que destacó en la categoría juvenil con 2 oros, 1 plata y 1 bronce.

Noticias relacionadas y más

Desde la entidad zamorana destacaron el “gran trabajo para una deportista de la cantera que cuenta con un gran potencial”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents