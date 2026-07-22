Salvamento
Irene Calvo, del Dragones Caja Rural, convocada por la Federación Española de Salvamento y Socorrismo
Participará en una concentración del 31 de julio al 4 de agosto
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A. O.
Buenas noticias para el Dragones Caja Rural. La Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo ha hecho pública la lista de deportistas convocados para la concentración que se realizará en la playa de Salinas, Asturias, del 31 de julio al 4 de agosto.
Dentro del programa Team España Futura, se ha llamado a los deportistas más destacados el pasado fin de semana en el Campeonato de España estival y entre ellos se encuentra la deportista del Dragones Caja Rural, Irene Calvo, que destacó en la categoría juvenil con 2 oros, 1 plata y 1 bronce.
Desde la entidad zamorana destacaron el “gran trabajo para una deportista de la cantera que cuenta con un gran potencial”.
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