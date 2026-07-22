Iago Indias, experiencia para la defensa del Zamora

El Zamora CF anunció este martes el fichaje de Iago Indias, defensa central que llega procedente de la UD Ibiza para reforzar la zaga del conjunto rojiblanco. Formado en la cantera del RCD Espanyol, Iago Indias es un central con una amplia experiencia en el fútbol nacional. Destaca por su solidez defensiva y su liderazgo, cualidades que le han convertido en un futbolista contrastado dentro de la categoría.

Las dos últimas temporadas ha defendido la camiseta de la UD Ibiza en Primera Federación, siendo un jugador importante en el conjunto balear y acumulando minutos en una de las categorías más exigentes del fútbol español.

En la temporada 2020/21 dio el salto al CD Castellón para competir en Segunda División. Tras esa primera campaña en el fútbol profesional, militó en el CE Sabadell durante la temporada 2021/22 antes de regresar al conjunto castellonense, donde disputó las campañas 2022/23 y 2023/24 en Primera Federación. A lo largo de su trayectoria, Iago Indias acumula más de 135 partidos en Primera Federación, una cifra que avala su experiencia y regularidad en la categoría y que aportará un importante valor al proyecto deportivo del Zamora CF.

Por otra parte, el club rojiblanco ha anunciado también ayer la previsible baja del delanero Dani Merchán que hacía un tiempo negociaba con el club la rescisión de su contrato. Merchán, lateral izquierdo de 24 años, llegó hace ahora un año procedente del Algeciras CF, donde había disputado las dos anteriores temporadas en Primera RFEF, donde había acumulado 53 partidos oficiales, más de 3.100 minutos de juego y había marcado dos goles. Este año fue uno de los hombres importantes del equipo aunque poco a poco fue cediendo el puesto de lateral izquierdo a Miki Codina que terminó siendo titular para Óscar Cano. Formado en las categorías inferiores del Espanyol, Dani Merchán dio el salto al fútbol sénior en el filial perico.

Dani Merchán ha expresado en redes sociales su agradecimiento por este año pasado en Zamora "a todos los que me han acompañado durante esta temporada: compañeros, cuerpo técnico, staff y a todos los que han formado parte de este camino". El jugador asegura que "ha sido un año lleno de aprendizaje, esfuerzo y momentos que recordaré siempre, en cada entrenamiento, en cada partido y en cada celebración". Y en especial quiere dar las gracias "a la afición del Zamora CF por animar en los buenos momentos y por estar ahí también en los más difíciles. El Ruta de la Plata ha sido un orgullo y una motivación constante".

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Mientras continúa el proceso de recomposición de la plantilla rojiblanca, el Zamora CF ha quedado oficialmente inscrito tanto en Primera Federación como en la Copa del Rey, dos competiciones de primer nivel de las que podrá disfrutar esta temporada la afición. n