Ciudad Zamora y Amigos del Remo, dominan en Melgar

El Club Piragüismo Amigos del Remo Zamora volvió a demostrar el excelente momento deportivo que atraviesa en la quinta regata del Campeonato Regional de Edad en la Liga de la Federación de Castilla y León de Piragüismo, disputada el pasado 18 de julio en Melgar de Fernamental (Burgos) al conseguir el segundo puesto de la clasificación por clubes.

Hugo Merchán, uno de los medallistas de Amigos del Remo / LOZ

La expedición zamorana estuvo formada por once palistas, que consiguieron un total de cuatro medallas de oro, tres medallas de plata y dos de bronce, unos resultados que permitieron al club alcanzar una magnífica segunda posición en la clasificación por equipos.

Por su parte, El Club Actividades Náuticas consiguió siete medallas en estaª Regata del Campeonato Regional de Edad. La Jornada se desarrollo en el Canal de Castilla, un escenario que ya conocíamos del pasado año, poco habitual, ya que el formato de competición se realiza contrarreloj.Los ocho palistas de Actividades Náuticas sumaron un total de 7 medallas.

Esta era la primera prueba para algunos de los debutantes que han participado en los cursillos de iniciación del club zamorano y que han demostrado el nivel y preparación que vienen llevando a cabo a lo largo de las anteriores semanas. Los principales resultados individuales fueron los siguientes: Alicia Caballero Rubio (medalla de oro Alevin A), Triana Gata Esteban (oro Benjamin B), Izam Manzano Mollón (plata Benjamin A) , Mencía Román Codesal (plata Infantil A), Guillem Lorenzo Miñanbres (oro Benjamin A ), Bryan Sánchez Hernández (bronce Alevín A), Vega Manzano Mollón ( plata Prebenjamín).

La `próxima cita del Campeonato Regional de Edad será en Dueñas (Palencia) el domingo 16 agosto.

Por su parte, los palistas del Fluvial de Villaralbo alcanzaron dos medallas en la prueba de Melgar disputada sobre 1.500 y 3.000 metros.

José Manuel Requejo Casas fue décimo en Cadete A, Héctor Carrillo se colgó la medalla de bronce en Infantil A, mientras Diego Garrote fue quinto y Adán Yeguas, séptimo. Por su parte, Erik Pérez y Olaya Yeguas terminaron cuartos en Infantil B, y la victoria para el club villaralbino llegó de la mano de Manuel Esteban Montalvo en Alevín B.

Y el gran dominador de esta quinta prueba de promoción del piragüismo fue el Ciudad de Zamora que terminó primero en la clasificación por clubes gracias a las diez medallas sumadas en Melgar.

En cadetes las zamoranas coparon el podio con Ainnare García, Paula Díaz y María Hernández; además Marcos Diego fue cuarto y Mario Bragado, séptimo.

Noticias relacionadas

En Infantil llegaron tres victorias para el Ciudad de Zamora con Pablo Baz, Yaiza Fernández y Ariadna Santarén, mientras David Prieto terminaba segundo e Irene Galván, tercera. También consiguió el primer puesto Martín Santarén en Prebenjamín y en Benjamín, Rodrigo Pérez fue cuarto y Natalia Martín, segunda. Por último Raul Díego sumó una quinta posición para el Ciudad de Zamora en Alevín. n