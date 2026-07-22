El amistoso del Zamora y Vetusta se jugará en Benavente el día 29

El Zamora CF ha anunciado este miércoles que el partido amistoso entre el equipo rojiblanco y el Vetusta Oviedo previsto para el próximo miércoles día 29 no se jugará en el Ruta de laPlata como en un principio se había programado, sino en el estadio municipal Luciano Rubio de Benavente a las 20.00 horas.

Esta decisión responde al próximo convenio de colaboración que el Zamora CF firmará con el CD Benavente, una iniciativa que «refuerza el compromiso del Club con el fútbol de la provincia y con el desarrollo de sinergias entre entidades deportivas zamoranas», ha señalado el Club en una nota de prensa.

Además, «como muestra de ese compromiso», la recaudación íntegra de la taquilla del encuentro irá destinada al CD Benavente, contribuyendo así al crecimiento y fortalecimiento del club benaventano.

En cuanto al acceso al partido, la entrada será gratuita para los socios del Zamora CF y del CD Benavente y la entrada general será al precio de 5 euros para los no socios.

Con este encuentro, el Zamora CF «da un paso más en su apuesta por acercar el fútbol a toda la provincia y por fortalecer la colaboración con los clubes zamoranos, impulsando iniciativas que beneficien al desarrollo del deporte en nuestro territorio», asegura el Club rojiblanco.

El siguiente amistoso tendrá lugar en casa del Sanse, el 4 de agosto; y a continuación se volverá a jugar en feudo del CD Coria el día 8.

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El día 17 de agosto, el Zamora CF volverá a casa. Lo hará para ofrecer a su público un interesante derbi regional con la Cultural Leonesa. La puesta a punto del equipo de Óscar Cano se cierra con un partido lejos de casa y otro en el Ruta de la Plata; ambos, realmente atractivos. El 16 de agosto, el Zamora CF se desplazará fuera de la provincia para enfrentarse al Atlético Madrid «B»; mientras que, el 20 de agosto, los rojiblancos recibirán en casa al Real Madrid Castilla.