Alejandro Calvo, nuevo jugador para el filial del Ríver Zamora

El Caja Rural River Zamora FS continúa perfilando la plantilla de su equipo filial con la incorporación de Alejandro Calvo, un joven cierre que llega procedente del juvenil del Tres Columnas para iniciar su primera etapa como jugador sénior defendiendo la camiseta del conjunto zamorano.

Calvo aterriza en el filial con la ilusión de seguir creciendo y dar continuidad a su formación en un proyecto que apuesta por el talento joven y el desarrollo de futbolistas con proyección. El nuevo jugador será capaz de aportar solidez defensiva y equilibrio al equipo. Con el balón en los pies destaca por su seguridad y potencial defensivo, siempre poniendo el colectivo por delante de los intereses individuales.

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El propio Alejandro Calvo afronta este nuevo reto con máxima motivación: "Vengo con hambre de competir. Tengo muchas ganas de empezar, conocer a la afición y pelear juntos por una temporada que nos ilusione a todos." Con esta incorporación, el Caja Rural River Zamora FS suma a un futbolista "con margen de crecimiento y con el perfil que busca el club para su filial, compromiso, intensidad y ganas de seguir mejorando", apunta el club zamorano en una nota de prensa.