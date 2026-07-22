Actividades Náuticas pone en marcha los cursos de dragón para mayores de 60 años

El club Actividades Náuticas Zamora en colaboración con Azayca y el Ayuntamiento de Zamora, pondrá en marcha el próximo miércoles sus cursos de iniciación al barco dragón para mayores de 60 años, una actividad que se desarrollará hasta el próximo mes de septiembre los lunes y miércoles con base en el Centro de Piragüismo. Juan José Román Mangas, director de la actividad, explicó ayer en el Ayuntamiento que pueden realizarse todavía las inscripciones en la web municipal lineazamoraapuntame.es para los grupos de diez palistas de que consta la tripulación de las canoas. La actividad comenzará los lunes y miércoles a las 10.00 horas y los miércoles a las 18.00, tres sesiones semanales.

La concejala de Bienestar Social, Auxi Fernández explicó que con esta actividad "se hace una labor excelente, uniendo el deporte a colectivos vulnerables que no podrían disfrutar de esta actividad. La experiencia del recorrido por el río significa descubrir el Duero y todos sus atractivos, fue especial para mi y pensamos en generar esta actividad para las personas mayores. Tenemos que romper el tópico de la edad y de que las personas mayores no pueden hacer ciertas cosas", dijo. n

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"La salud no es solo el tema físico, sino que uno esté bien sicológicamente, que tenga motivaciones para vivir y el tema de la sociabilidad porque la gente mayor está muy sola y no generamos alternativas. Y la alternativa es tener amigos con los que poder compatir, y esta actividad cumple esas condiciones".