El zamorano Hugo Guerra, medalla de bronce en el Nacional Infantil de Natación

El nadador del CD Natación Zamora Hugo Guerra logró la medalla de bronce en los 50 metros espalda y fija un nuevo Récord de Castilla y León de 15 años en el Campeonato de España Infantil disputado en Las Palmas de Gran Canaria. El éxito de Hugo Guerra revalida el gran estado de forma que ya demostró en el Campeonato de España de Invierno, donde también se subió al tercer cajón del podio. En los 50 metros espalda, Guerra firmó una fase preliminar espectacular con un tiempo de 27´´64, lo que le valió para clasificarse en tercera posición y establecer un nuevo récord de Castilla y León de 15 años. En la final, también obtuvo la medalla de bronce con un registro de 27´´83 segundos. Además, el nadador zamorano completó un campeonato sobresaliente disputando una segunda final nacional y rindiendo a un nivel extraordinario en la velocidad.