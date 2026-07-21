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El Zamora incorpora a Iago Indias para reforzar la defensa

El central catalán acumula más de 135 partidos en Primera Federación

Iago Indias, en un partido de Copa del Rey con el Castellón

Iago Indias, en un partido de Copa del Rey con el Castellón / LOZ

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Manuel López-Sueiras

Manuel López-Sueiras

El Zamora CF ha anunciado el fichaje de Iago Indias, defensa central que llega procedente de la UD Ibiza para reforzar la zaga del conjunto rojiblanco. Formado en la cantera del RCD Espanyol, Iago Indias es un central con una amplia experiencia en el fútbol nacional. Destaca por su solidez defensiva y su liderazgo, cualidades que le han convertido en un futbolista contrastado dentro de la categoría.

Las dos últimas temporadas ha defendido la camiseta de la UD Ibiza en Primera Federación, siendo un jugador importante en el conjunto balear y acumulando minutos en una de las categorías más exigentes del fútbol español.

En la temporada 2020/21 dio el salto al CD Castellón para competir en Segunda División. Tras esa primera campaña en el fútbol profesional, militó en el CE Sabadell durante la temporada 2021/22 antes de regresar al conjunto castellonense, donde disputó las campañas 2022/23 y 2023/24 en Primera Federación.

A lo largo de su trayectoria, Iago Indias acumula más de 135 partidos en Primera Federación, una cifra que avala su experiencia y regularidad en la categoría y que aportará un importante valor al proyecto deportivo del Zamora CF.

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Con la incorporación de Iago Indias, el Zamora CF suma experiencia, competitividad y jerarquía a su línea defensiva de cara a la temporada 2026/27.

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