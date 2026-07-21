Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a MadridLa Plaza Mayor de Zamora, un archivo de camisetas rojas que narran la historia del fútbol españolEl Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de SanabriaEl centro recupera dinamismo y los barrios sostienen el comercio de proximidad: así emprende ZamoraLa Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros
instagramlinkedin

REAL MADRID

Vinicius pasa por quirófano: así le ha quedado su nuevo rostro

El jugador del Real Madrid está disfrutando de sus vacaciones y ha querido someterse a una nueva operación

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial.

Vinicius pide perdón a los aficionados de Brasil tras la eliminación del Mundial. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ricardo Castelló

Barcelona

Vinicius lo intentó de todas las maneras posibles, pero la selección brasileña fue una de las mayores decepciones del Mundial 2026, que se disputó en Estados Unidos, México y Canadá, al caer eliminada en octavos de final contra Noruega por 2-1, en un partido en el que destacó un nombre propio por encima de todos: Erling Haaland, futbolista del Manchester City.

El extremo del Real Madrid empezó sus vacaciones el 29 de julio y no volverá a Valdebebas hasta el lunes 27 de julio, por lo que ha tenido menos de un mes para saborear del verano. El brasileño ha ido compartiendo cómo están siendo estos días de relax a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram.

La última noticia es que el futbolista del conjunto blanco ha pasado por quirófano para realizarse una armonización de mentón, según reveló en exclusiva el portal 'LeoDias'.

El tratamiento se llevó a cabo en Goiania y el responsable fue el dermatólogo Alessandro Alarcão, uno de los profesionales más laureados del mundo, que viajó desde Miami para atender de manera exclusiva al brasileño y a su pareja, Virginia Fonseca.

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao

Vinicius con el dermatólogo Alessandro Alarcao / Instagram

El medio de comunicación 'LeoDias' explicó que la clínica cerró sus puertas al público durante todo el día para centrarse exclusivamente al jugador del Real Madrid. Además, llevaron a cabo un protocolo especial de seguridad para evitar la difusión de fotos y vídeos.

El objetivo de pasar por quirófano era para mejorar y proyectar su mentón, con el objetivo de realzar los rasgos faciales.

Este es el nuevo rostro de Vinicius

Este es el nuevo rostro de Vinicius / X

Sin embargo, el resultado de la operación no ha pasado desapercibida en X, antes conocido como Twitter. Un usuario ha bromeado diciendo: "Vinicius Jr. se ha convertido en Vinicius Sr.".

Noticias relacionadas

El mensaje de Alessandro Alarcão

El dermatólogo presumió de haber operado a la estrella del Real Madrid: "Recibir a Vinicius Jr. en Lumini Privilège fue un gran placer. Además de ser uno de los mayores talentos del fútbol mundial, es un tipo de simplicidad, educación y energía contagiosa. Gracias por la confianza y por la agradable conversación. Fue un placer recibirlos en la clínica. Que Dios siga bendiciendo su carrera. Siempre estaremos animando a Brasil y a ustedes".

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
  2. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  3. La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
  4. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  5. Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
  6. El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
  7. En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
  8. La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera

Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa

Actualización | Tres turismos colisionan en la ZA-P-1511, en Manganeses de la Polvorosa

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Un hombre ataca con un cuchillo a dos turistas cerca de la Acrópolis de Atenas

Compartir coche en Zamora: una fórmula para reducir el gasto diario de los trabajadores

Compartir coche en Zamora: una fórmula para reducir el gasto diario de los trabajadores

Así trabajan los perros de rescate para encontrar personas en un terreno arrasado por el fuego

Así trabajan los perros de rescate para encontrar personas en un terreno arrasado por el fuego

Valve ve poco probable una rebaja de Steam Machine porque la crisis de memoria va a peor

Las compras colectivas en las comunidades de vecinos ganan terreno como fórmula para reducir la factura energética

Las compras colectivas en las comunidades de vecinos ganan terreno como fórmula para reducir la factura energética

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Muere un hombre de forma violenta en Barcelona tras quebrantar supuestamente una orden de alejamiento con una mujer

Castilla y León en alerta por calor: cinco provincias alcanzarán los 37ºC este miércoles

Castilla y León en alerta por calor: cinco provincias alcanzarán los 37ºC este miércoles
Tracking Pixel Contents