Óscar Cano, entrenador del Zamor CF: "Es un placer trabajar con David Vizcaíno"

El entrenador del Zamora CF, Oscar Cano, dirigió en la mañana de ayer el primer entrenamiento del equipo rojiblanco de la pretemporada, una sesión que se desarrolló sin incidencias y los 17 jugadores previstos comparecieron para iniciar el trabajo. Cano se muestra satisfecho con la plantilla de que dispone y que ha construído en directa colaboración con el director deportivo, David Vizcaíno, y pide paciencia para cerrar los fichajes que quedan.

El técnico granadino valoró muy positivamente poder construir el equipo desde el principio, ya que en la pasada temporada tuvo que asumir la plantilla que heredó de Juan Sabas. "Es importante comenzar de cero y estoy muy ilusionado como todas las temporadas", dijo en declaraciones ante los medios de comunicación al tiempo que valoró muy positivamente la labor conjunta junto a David Vizcaíno: "La importancia la tiene él que es el que conoce el mercado, el que habla con los representantes y jugadores. Con él es muy fácil trabajar porque te hace partícipe y eso lo agradecemos los entrenadores. En muchos otros lugares, elige el director deportivo y tú lo único que tienes que hacer es entrenar y a veces, alguno de los jugadores no son del agrado del entrenador. Aquí vamos de la mano y es muy fácil trabajar con Vizcaíno. Él ofrece una serie de perfiles en base a las necesidades que le expone el cuerpo técnico y se decide de forma conjunta. Es un placer trabajar con él porque tiene poco ego y trata siempre de dejar contento al entrenador y eso para nosotros es un lujo".

El entrenador del Zamora es consciente de que el mercado se ha puesto muy difícil en esta categoría: "No os podéis hacer una idea, no es normal los salarios que se están pagando. Nosotros somos un equipo que trata de firmar a los mejores jugadores pero no podemos llegar a las cantidades, ni de lejos, que han llegado muchos de los equipos. Es una cosa muy salvaje. Cada vez que llamas a un jugador, todo son seis cifras, seis cifras altas. No os podéis hacer ni una ligera idea de cómo está el mercado este año", y narró que David Vizcaíno ha tenido que realizar un trabajo de anticipación firmando a algunos jugadores antes de terminar la temporada y trabajar con mucho más tiempo que los demás clubes "porque si esperamos a que los demás comiencen a moverse con grandes presupuestos, sería casi imposible firmar algún jugador".

Cano reconoce estar satisfecho con los jugadores que "han llegado y con los que restan por venir. Ahora mismo están todos los tiburones en el mercado y esos peces tan ansiados son muy difíciles de pescar. Vamos a esperar que se muevan los clubes que se han vuelto locos en el mercado y estaremos pendiente y preparados para poder firmar lo que buscamos".

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Cano asegura que en la nueva plantilla, "la parte de atrás será parecida aunque más completa por número y la baja de Codina se cubrirá con la de Vergel; el centro del campo es muy distinto, mucho más dinámico; y en la parte de arriba queremos incorporar un tercer delantero y la gente de banda es descarada, con determinación, mucha pierna, giro... Es un equipo muy joven pero estoy muy contento, un equipo que por dentro tenga mucho dinamismo y arriba, un poco más de colmillo que el del año pasado porque hicimos muchos goles a balón parado y queremos ahora intentar que los registros sean otros".