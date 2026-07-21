David Pajares seguirá defendiendo la portería del BM Zamora Caja Rural

El Caja Rural Balonmano Zamora continúa consolidando un proyecto de presente y futuro con la renovación de David Pajares, el portero zamorano que seguirá defendiendo la camiseta pistacho durante la temporada 2026/2027 y cumplirá así su tercera campaña en el primer equipo.

Formado íntegramente en la cantera del Balonmano Zamora, Pajares "representa a la perfección el modelo de club que la entidad quiere seguir construyendo: una apuesta decidida por el talento de casa, el trabajo diario y el crecimiento de los jugadores de la tierra", ha señalado el club pistacho en una nota de prensa.

Tras completar todas las etapas de formación en el club, David Pajares "ha ido ganándose cada oportunidad con esfuerzo, humildad y constancia. Su evolución bajo palos ha sido constante y, temporada tras temporada, ha demostrado estar preparado para asumir cada vez más responsabilidades. Su renovación supone un nuevo paso en la firme apuesta del Caja Rural Balonmano Zamora por la cantera, manteniendo en el primer equipo a un jugador que conoce como nadie lo que significa defender este escudo".

Tras hacerse oficial su continuidad, David Pajares expresó la enorme ilusión que supone seguir formando parte del club de su vida, "llevo en este club toda mi vida y poder seguir aquí es algo muy especial. Vivir un ascenso como el que hemos conseguido ha sido increíble. Cuando era pequeño soñaba con ser uno de esos jugadores que iban arriba en la rúa celebrándolo con la afición, y ahora haberlo vivido desde dentro es un sueño hecho realidad. Nos espera un año muy duro, con un nivel muy alto en División de Honor Plata, pero estoy convencido de que, si seguimos todos unidos, equipo y afición, vamos a conseguir nuestros objetivos."

La directiva del Balonmano Zamora destaca la importancia de seguir contando con jugadores formados en la cantera: "David simboliza el camino que queremos seguir como club. Es un jugador que ha crecido con nosotros, que conoce perfectamente nuestros valores y que se ha ganado cada minuto sobre la pista con trabajo y dedicación. Su progresión es evidente y estamos convencidos de que seguirá creciendo hasta convertirse en un referente bajo palos. Renovaciones como la suya refuerzan nuestra identidad y demuestran que la cantera sigue siendo el mejor patrimonio del Balonmano Zamora."

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El equipo pistacho ya se encuentra elaborando el programa de partidos de pretemporada en el que destaca el que le medirá al Frigoríficos Morrazo de Asobal, en el único encuentro programado por el club pontevedrés en su pabellón de O Gatañal de este verano. Está fijado para el jueves 20, cuando las obras en el polideportivo de Cangas do Morrazo estén finalizadas, según ha informado el diario El Faro de Vigo.