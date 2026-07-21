Dani Merchán no continuará en el Zamora CF

El Zamora CF ha anunciado la previsible baja del delanero Dani Merchán que hacía un tiempo negociaba con el club la rescisión de su contrato. Merchán, lateral izquierdo de 24 años, llegó hace ahora un año procedente del Algeciras CF, donde había disputado las dos anteriores temporadas en Primera RFEF, donde había acumulado 53 partidos oficiales, más de 3.100 minutos de juego y había marcado dos goles. Este año fue uno de los hombres importantes del equipo aunque poco a poco fue cediendo el puesto de lateral izquierdo a Miki Codina que terminó siendo titular para Óscar Cano.

Formado en las categorías inferiores del Espanyol, Dani Merchán dio el salto al fútbol sénior en el filial perico.