Dani Merchán no continuará en el Zamora CF
El jugador catalán negociaba desde hace un tiempo su salida del equipo al que llegó hace ahora un año
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
El Zamora CF ha anunciado la previsible baja del delanero Dani Merchán que hacía un tiempo negociaba con el club la rescisión de su contrato. Merchán, lateral izquierdo de 24 años, llegó hace ahora un año procedente del Algeciras CF, donde había disputado las dos anteriores temporadas en Primera RFEF, donde había acumulado 53 partidos oficiales, más de 3.100 minutos de juego y había marcado dos goles. Este año fue uno de los hombres importantes del equipo aunque poco a poco fue cediendo el puesto de lateral izquierdo a Miki Codina que terminó siendo titular para Óscar Cano.
Formado en las categorías inferiores del Espanyol, Dani Merchán dio el salto al fútbol sénior en el filial perico.
- Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas
- Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
- La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que 'no es diversión, ni celebración ni nada
- El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
- Nuevos agentes de la Guardia Civil refuerzan la seguridad en la Zamora rural
- El último paseo del pastor Agustín, de Tardobispo, que inspiró a su nieto
- En libertad con cargos el imputado por los incendios de San Ciprián de Hermisende: Es un trabajador de la cuadrilla de Tragsa
- La reforma integral de la carretera del Puente Pino, una realidad tras más de 20 años de espera