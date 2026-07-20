El Zamora espera realizar todavía cinco fichajes más

El director deportivo del Zamora CF, David Vizcaíno, anunció este lunes que restan todavía para conformar la plantilla del primer equipo cinco fichajes. Vízcaíno explicó tras el primer entrenamiento de la pretemporada que la plantilla disponible es de 17 jugadores del primer equipo y no se descarta que esta misma semana pueda incorporarse alguno más. En este sentido, el Club se encuentra en plenas negociaciones con un portero y un lateral izquierdo ambos sub 23, además de un nuevo central, un centrocampista número 8 y un segundo delantero.

El objetivo en principio es conformar una plantilla que no sea muy larga, pensando también en que los jugadores del filial puedan entrar en la dinámica del primer equipo; “Si todo va bien, cerraremos la plantilla en 22 jugadores: 18 senior y 4 sub 23.

Pero aparte de las incorporaciones, el Zamora no descarta que pueda producirse todavía alguna baja: “Estamos intercambiando papeles con otro club para rescindir el contrato de Dani Merchán pero todavía no se ha cerrado el acuerdo, y existe la posibilidad con Loren Burgón de que si llega alguna oferta con la que se sienta cómodo, nosotros no vamos a poner ningún problema”, explicó ante los medios de comunicación David Vizcaíno.

El director deportivo destacó que “el mercado este año está siendo una verdadera locura. Llevo siete años en la categoría y este año se están pagando verdaderas locuras. Nosotros vamos a tener un buen presupuesto gracias al esfuerzo de la propiedad, pero en nuestro grupo va a haber cuatro o cinco equipos con mayor presupuesto. Queremos ganarles haciendo bien las cosas, firmando jugadores jóvenes en su mejor momento y en alza, y nos basamos en esa ilusión. No descartamos nada, pero igual que nosotros podemos pensar en un ascenso directo, habrá otros cinco o seis equipos que piensen lo mismo”, respondió el técnico andaluz sobre el objetivo anunciado por la directiva de luchar esta campaña por el ascenso.

Vizcaíno apuesta por “un Zamora dinámico, vertical, con ilusión y ambición, y cada jugador que ha llegado, son jugadores elegidos entre los mejores de sus equipos en la pasada temporada, gente joven que habrá que combinar con la veteranía que podemos tener con Carbonell, Losada, Carlos Ramos o Luismo. Y sobre todo, queremos una plantilla con diferentes opciones para el entrenador en los diferentes puestos, con flexibilidad posicional para que el míster pueda jugar con el sistema que en cada momento él vea posible”.

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El director deportivo valora positivamente su trabajo con el entrenador Óscar Cano: “Ninguno de los dos somos tontos y algunas veces no estamos en algo de acuerdo pero en el 90 por ciento de lo que hacemos, hablamos y normalmente vemos el fútbol igual, pero no siempre se puede estar de acuerdo porque sería una relación de tontos”. Pese a que el objetivo expuesto tras el último play off era apostar por mantener la plantilla, no ha sido posible porque, según Vizcaíno, “hemos mantenido algunos jugadores pero nos hubiera gustado que continuasen más. Pero cuando haces la temporada que hicimos nosotros, se revaloriza el club, se revaloriza la dirección deportiva, el cuerpo técnico y, sobre todo y más importante, se revalorizan los jugadores. En el caso de Markel Lozano, por poner un ejemplo, el Club hizo una oferta al alta del salario que ya tenía, pero llega un Mirandés y le pone encima de la mesa una cifra con la que no podemos competir. Muchas veces, han sido decisiones de los jugadores el no continuar, y en otros, es que nosotros buscábamos otro tipo de perfil y no se les ha hecho oferta de renovación”.