Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¡España, campeona del mundo por segunda vez!Muere un adolescente en Salamanca en las celebraciones del MundialVídeo: Zamora, con "La Roja" en el corazón, se convierte en una fiesta de Santa Clara a La Marina¡¡Campeones del Mundo!! El árbitro pita final y la Plaza Mayor de Zamora enloqueceEl Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de Sanabria
instagramlinkedin

Mundial 2026

El 'show' de Keyne, hermano de Lamine, durante la celebración de la final: la gorra de policía, bailoteo y la red de la portería

El pequeño saltó al césped para celebrar junto a los jugadores la conquista de la segunda estrella

El emotivo momento de Lamine junto a su hermano Keyne

El emotivo momento de Lamine junto a su hermano Keyne

X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavi Espinosa

España se proclamó campeona del mundo tras vencer a Argentina en la final, por 1-0. El único tanto, obra de Ferran Torres, le sirvió a la selección para colocarse la segunda estrella en la camiseta. Fue un momento histórico y cuando el arbitró decretó el final del partido, la emoción se apoderó de los jugadores.

Lamine entre lágrimas, Rodri repartiendo abrazos y Luis de la Fuente sin separarse con su cuerpo técnico. La alegría fue máxima y tras levantar el trofeo de la Copa del Mundo, las familias de los jugadores bajaron al césped para celebrar la victoria.

¿Dónde estaba Keyne?

En ese preciso instante, todas las cámaras enfocaban a un protagonista. Ese era Keyne, hermano pequeño de Lamine Yamal con 4 años, que durante el Mundial ya había acaparado la atención de la gente por sus celebraciones en las gradas, cuando lo enfocaba la realización o por sus bailes con Lamine.

Pues el chico iba acompañado de la madre de Lamine, Sheila, y su primo y amigo, inseparables. Junto a ellos, Inés, la pareja de la estrella de Rocafonda, que ya es campeón del mundo.

Sobre el césped, Keyne protagonizó un recital. Primero, se cruzó todo el campo para abrazar a su hermano, con una red de la portería en la mano que había cogido anteriormente. Con la propia red, cogió el trofeo de la Copa del Mundo y el balón Trionda, para hacerse una foto con su hermano sobre unos escalones.

Keyne, luego, se marchó a la 'pata coja' con Sheila y no paró de corretear, bailar y hasta se subió al escenario, solo, para simular que era campeón del mundo. Lo mejor: cuando saludó a un policía y le chocó la mano. Éste le puso su sombrero en la cabeza. También llevaba una gorra con dos estrellas (simulando los dos Mundiales), de la marca TwoJeys. Para terminar, simuló un penalti. Un espectáculo.

Incansable y divertido

El '10' del Barça está muy feliz de que su hermano esté disfrutando por todo lo alto del Mundial: "Me emociona ver a mi hermano feliz, ver a mi madre con la vida que siempre ha querido vivir y a mis amigos. Es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo".

Noticias relacionadas y más

"Lo que pasa es que yo lo veo siempre en casa. Está allí y hace tonterías, empieza a bailar, parece un hombre en el cuerpo de un niño y me encanta pasar tiempo con él, me lo paso muy bien", concluyó. En la final, hasta apareció con otra gorra, sí otra (van tres) de la Patrulla Canina, una serie de dibujos animados.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  2. Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  4. Entre mineros y militares
  5. Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
  6. Cuando no estoy con la niña me falta todo': los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en verano
  7. Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados
  8. Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria

La CHD autorizará el derribo del puente de Granja Florencia con la N-122 a lo largo de esta semana

La CHD autorizará el derribo del puente de Granja Florencia con la N-122 a lo largo de esta semana

Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas

Reparto de 36.000 gafas gratis en Zamora para ver el eclipse: dónde y cuándo conseguirlas

El Zamora espera realizar todavía cinco fichajes más

El Zamora espera realizar todavía cinco fichajes más

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

No todos los gatos soportan igual el calor: estas son las cinco razas que más sufren en verano

La Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros

La Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

5 plantas para terrazas con mucho sol: ideales para llenar de vida tu casa este verano

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026

La camiseta de España con dos estrellas: fecha de venta, dónde comprarla y precio tras ganar el Mundial 2026

Panna cotta de limón con frutos rojos: un postre frío, cremoso y muy fácil de hacer

Panna cotta de limón con frutos rojos: un postre frío, cremoso y muy fácil de hacer
Tracking Pixel Contents