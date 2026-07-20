Samuel Fajardo, ganador de La Vuelta a Zamora: "Lo hemos hecho a la perfección"

El madrileño Samuel Fajardo respondió a la confianza que puso Marcos Serrano en él para darle los galones en la etapa decisiva de la Vuelta a Zamora, alcanzando la victoria final, su primer triunfo en el campo aficionado. El corredor de San Martín de Valdeiglesias venía de protagonizar un discreto puesto 18º en la reciente Vuelta a Madrid y había sido vigésimo en la Vuelta a Extremadura. Además en la pasada campaña no había pasado de la quinta posición en la Vuelta a Tenerife y de la séptima en la Vuelta a Castilla y León.

Pero este domingo, por tierras sanabresas ha demostrado que a sus 22 años es ya un corredor consagrado capaz de afronta retos tan exigentes como las cuatro duras etapas de la Vuelta a Zamora en la que ha superado a un plantel de verdaderas primeras figuras del campo Elite y Sub 23. Sus opciones a la victoria final se sustentaron en la sexta posición lograda en la primera etapa de Fermoselle, y en la capacidad de mantenerse arriba en las otras dos jornadas, para llegar a Sanabria con sol 1´15 de desventaja respecto al líder Óscar Vián, al que se impuso por unos escasos tres minutos en la línea de meta de Lubián.

Samuel Fajardo explicó que "ya el sábado explicamos que teníamos una táctica, hoy lo hemos recordado en la presentación de los equipos, y el que avisa no es traidor. Lo hemos hecho a la perfección, colocando siempre a corredores por delante, tenía que salir y ha salido".

El ciclista de San Martín de Valdeiglesias reconoció que "sabíamos que teníamos que tener compañeros por delante para poder ganar y ya se han movido antes del primer paso por meta. Yo he estado con Tadeo, hemos puesto un ritmo, me he ido solo, me han esperado los dos compañeros que estaban por delante y hemos abierto hueco al final en Lubián".

En declaraciones a La OPINION EL CORREO DE ZAMORA, Fajardo recordó que "a principios de año tuve una caída y tuve que pasar una pequeña operación. Fue muy duro mentalmente, pero he seguido trabajando y creyendo y ahora ha salido".

Señaló asimismo que esta era su primera vuelta a Zamora, aunque "el año pasado ya corrí la Vuelta a Castilla y León. Este año haré las dos y estoy muy contento porque ésta es mi primera victoria en mi cuarto año".

El corredor del equipo Cortizo se define "como escalador pero me defiendo muy bien en todos los terrenos. No había hecho muchas cronos y en Benavente fui el mejor clasificado de los escaladores, y gracias a eso he podido también disputar la clasificación general".

Como objetivos, ya se marca "descansar un día y la Vuelta a Castilla y León, y continuar con el resto de vueltas igual que hasta ahora durante todo el año".

El maillot verde de la clasificación por puntos, patrocinado por Caja Rural de Zamora, se lo vistió Óscar Vian (Gomur). La clasificación de la montaña, con el maillot blanco de lunares rojos de Restaurante Casa Aurelia, la ha conquistado Gabriel Fede (Ciclistica Rostese); el maillot azul de las metas volantes, patrocinado por Viajes Sanabria, fue para Joel Morales (Torres Sobato).

El mejor ciclista sub-21, con el maillot verdinegro patrocinado por Grupo Ibereólica, lo ha conseguido Ethan Cabanillas (Smartlog Nest). Como líder de la clasificación de castellanos y leoneses, Alejandro del Cid (Gomur) ha logrado el maillot blanco patrocinado por Cobadú.

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