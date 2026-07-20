Los jugadores que más han crecido en redes este mundial: De anónimo al más seguido en su posición
Los grandes protagonistas, Haaland y Vozinha
Erling Haaland ha sido el futbolista que más seguidores ha ganado durante el torneo, con 31,8 millones de nuevos seguidores entre el 8 de junio y el 20 de julio, un crecimiento del 78,3% que eleva su comunidad hasta los 72,4 millones. Le siguen Vozinha, con 29,4 millones de nuevos seguidores, y Jude Bellingham, que suma 11,8 millones. El guardameta de Cabo Verde protagoniza uno de los grandes hitos de la competición al convertirse en el portero más seguido del mundo, superando a Thibaut Courtois.
España domina el desenlace del torneo
En el tramo final, entre las semifinales y la final, Lamine Yamal encabezó el crecimiento con 3,9 millones de nuevos seguidores, por delante de Bellingham y Haaland. Además, Ferran Torres, autor del gol decisivo en la final, superó el millón de nuevos seguidores en apenas cuatro días. Por selecciones, Noruega lideró el crecimiento acumulado gracias al impulso de Haaland, seguida de Cabo Verde, Argentina y Brasil. En la fase decisiva, España fue la selección con mayor aumento de seguidores, reflejando el impacto digital de su presencia en la final.
- Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
- Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
- El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
- Entre mineros y militares
- Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
- Cuando no estoy con la niña me falta todo': los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en verano
- Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados
- Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria