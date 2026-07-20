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Los jugadores que más han crecido en redes este mundial: De anónimo al más seguido en su posición

Los grandes protagonistas, Haaland y Vozinha

Jugadores que más seguidores han ganado tras el mundial

Jugadores que más seguidores han ganado tras el mundial / Alejandro García Benito

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Alejandro García Benito

Erling Haaland ha sido el futbolista que más seguidores ha ganado durante el torneo, con 31,8 millones de nuevos seguidores entre el 8 de junio y el 20 de julio, un crecimiento del 78,3% que eleva su comunidad hasta los 72,4 millones. Le siguen Vozinha, con 29,4 millones de nuevos seguidores, y Jude Bellingham, que suma 11,8 millones. El guardameta de Cabo Verde protagoniza uno de los grandes hitos de la competición al convertirse en el portero más seguido del mundo, superando a Thibaut Courtois.

España domina el desenlace del torneo

En el tramo final, entre las semifinales y la final, Lamine Yamal encabezó el crecimiento con 3,9 millones de nuevos seguidores, por delante de Bellingham y Haaland. Además, Ferran Torres, autor del gol decisivo en la final, superó el millón de nuevos seguidores en apenas cuatro días. Por selecciones, Noruega lideró el crecimiento acumulado gracias al impulso de Haaland, seguida de Cabo Verde, Argentina y Brasil. En la fase decisiva, España fue la selección con mayor aumento de seguidores, reflejando el impacto digital de su presencia en la final.

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