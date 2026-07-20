Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España, campeona del Mundo, en directo | Última hora y llegada de los jugadores a MadridLa Plaza Mayor de Zamora, un archivo de camisetas rojas que narran la historia del fútbol españolEl Supremo envía 39 años a prisión a la pareja que asesinó a un hombre antes de arrojarle al Lago de SanabriaEl centro recupera dinamismo y los barrios sostienen el comercio de proximidad: así emprende ZamoraLa Junta de Castilla y León avanza en el proyecto de la estación de autobuses de Zamora con una inversión de siete millones de euros
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Una jugada de equipo para la eternidad: Radiografía del gol de Ferran Torres que hizo a España campeona

.

.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos López

Andrea Hermida-Carro

Empieza la segunda parte de la prórroga

Saca de centro Argentina. Pero pronto pierde el balón. Lo recoge Cucurella junto al banderín de córner izquierdo de la zaga española. Está solo. Nadie le presiona. Entrega el balón a Eric Garcia. Un par de toques y la pelota cambia de costado hacia Pau Cubarsí, quien encuentra pronto a Zubimendi. Ni un solo jugador de Argentina intimida a los españoles.

Gol de España 0
Imagen que representa el gol de España 0.

Argentina se atrinchera en su portería

Messi, entretanto, camina con aire despistado por el campo de ‘La Roja’, ajeno a cualquier sacrificio defensivo. No le toca a él. Ni es el momento, a pesar de que Argentina está con 10 desde que Enzo Fernández se ganó la segunda amarilla (m. 90+3) por su entrada a destiempo sobre Pau Cubarsí. Es Leo el único argentino en esa zona. El resto está protegiendo el arco del ‘Dibu’. A partir de ahí, y tras una sencilla y cómoda conducción del medio centro del Arsenal, el balón (con seis toques incluidos) llega a la banda derecha del ataque de España habitada por Lamine Yamal. Recibe la pelota, la mueve con calma, sin presión alguna y al quinto toque se la entrega a su socio Pedro Porro.

Gol de España
Imagen que representa el gol de España.

El centro de Pedro Porro en búsqueda de Nico

El extremeño, al comprobar que Argentina se ha hundido en la defensa de su área, cuelga, y al primer toque, un venenoso centro hacia el segundo palo donde llega por sorpresa Nico Williams, quien se anticipa a un despistado Nahuel Molina, que le ayuda con un empujón, y un sorprendido Dibu. Es la penúltima estación antes de que el balón caiga en la frontal del área pequeña de la albiceleste.

Gol de España
Imagen que representa un gol de España en un partido de fútbol.

Aparece Ferran

Ferran Torres anota el gol que abrió el marcador.

Ferran Torres anota el gol que abrió el marcador. / RONALD WITTEK / EFE

Ahí emerge la figura de Ferran Torres quien suelta un preciso zurdazo con el interior de su bota izquierda para superar la barrera formada por el ‘Dibu’, Otamendi, Tagliafico y Senesi. Está solo en un lugar que debía estar más repleto de defensas que nunca. Simeone, despistado como Nahuel, se lo mira desde atrás, sin hacer siquiera el gesto de ir a perseguirlo.

Gol de España
Imagen que representa un gol de España en un partido de fútbol.
Gol de España 4
Gol de España 4

“Es el gol que han marcado 47 millones de españoles”, cuenta después Ferran tras entrar en la eternidad.

Noticias relacionadas

Ferrán Torres celebrando el gol de la victoria en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina.

Ferrán Torres celebrando el gol de la victoria en la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina. / Lavandeira Jr/ EFE

Es el minuto 105 y 37 segundos cuando el balón entra en la portería. La jugada permanece ya en la memoria de todos. Apenas ha durado 24 segundos. Han participado ocho jugadores de la selección. Todos menos Unai Simón, el portero, Pedri y Mikel Merino. Al principio es a cocción lenta, luego adquiere la electricidad que levantó a un país.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una adolescente de 14 años tras ahogarse en el río Duero a la altura del Puente de Piedra en Toro
  2. Multado con 200 euros por circular a 115 kilómetros por hora en una autovía de 120 pero no fijarse en la polémica señal S-991f: la Guardia civil extrema la vigilancia
  3. El pueblo zamorano de Unai Simón calienta motores para el partido y sus abuelos lucen la bandera de España en su balcón
  4. Entre mineros y militares
  5. Arde una nave en un incendio en Pereruela de Sayago
  6. Cuando no estoy con la niña me falta todo': los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en verano
  7. Multitudinario encierro en Moraleja del Vino con desigual juego de los astados
  8. Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

Splatoon Raiders se arma de tinta y comparte semana con Avatar Legends

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

España y Argelia culminarán su acercamiento con la celebración de una Reunión de Alto Nivel en octubre

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

Final de ciclo para Messi y quizá Scaloni, pero también para el poderoso jefe de la Federación Argentina de fútbol

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos se tapan la cara al dormir para proteger sus ojos y sentirse más seguros”

Manuel Manzano, veterinario: “Los gatos se tapan la cara al dormir para proteger sus ojos y sentirse más seguros”

David Alonso García, reelegido presidente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras

David Alonso García, reelegido presidente de la Asociación Parroquial de las Siete Palabras

Educación prevé acordar mejoras para el profesorado este verano y la oposición cree que no puede haber “vacaciones” con estos "deberes"

Educación prevé acordar mejoras para el profesorado este verano y la oposición cree que no puede haber “vacaciones” con estos "deberes"

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

Este es el curioso intercambio entre Felipe VI y Donald Trump en el palco del Mundial

DIRECTO | Rueda de Prensa de Sánchez desde Argelia

DIRECTO | Rueda de Prensa de Sánchez desde Argelia
Tracking Pixel Contents