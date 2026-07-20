Cortizo llevóal madrileño Fajardo a la victoria final en la Vuelta a Zamora

El madrileño Samuel Fajardo remató el dominio total del equipo Cortizo en la última etapa de la Vuelta a Zamora en la que terminó segundo tras entrar en la meta junto a su compañero Masym Bilyi, vencedor de la edidión de 2024. La etapa sanabresa de la Vuelta respondió a la tradicional emoción que ofrece todos los años y esta vez, con nueve puertos de montaña puntuables, no iba a ser menos.

Óscar Vián fue el primero en liderar la anulación de las escapadas que se produjeron ayer.

El enemigo a batir por los equipos fuertes de la ronda provincial era el líder de la clasificación general, el cántabro Oscar Vián que vendió muy cara su derrota porque ya desde los kilómetros iniciales se puso al frente del equipo Gomur para evitar que ninguna fuga con hombres fuertes cobrase ventajas significativas, y de hecho, no llegó a los tres minutos ninguna de las escapadas permitiras por la escuadra cántabra. Vián tuvo controlada la carrera hasta los últimos kilómetros en los que una maniobra táctica del Cortizo permitió situar al ucraniano Maksym Bilyi llegar a la cabeza de carrera, donde se encontró con sus compañeros Samuel Fajardo y Aimar Tadeo.

Eran ya muy pocos los corredores en cabeza de la carrera y los dos líderes del Cortizo asestaron un duro golpe en la última ascensión del puerto de Hermisende para llegar a la meta en solitario. Por detrás, Óscar Vián se quedó sin fuerzas y cedió el tiempo justo para entregar el maillot amarillo que había conseguido en la contrarreloj de Benavente y había defendido con casta en la jornada del sábado.

Los dos corredores del Cortizo compartieron el podio de la clasificación final con el italiano Gabriel Fede que estuvo siempre delante en esta útima jornada lo que le permitió ratificarse como ganador del maillot de la montaña. Fede fue el "capitano" del equipo italiano Ciclistica Rostede, uno de los grandes animadores de la ronda provincial.

Por su parte, el equipo oscense Torres Lobato tenía la opción de recuerar el maillot de las metas volantes con el argentino Joel Morales, que lo había perdido en la etapa de Villalpando por una sanción. El corredor sudamericano estuvo atento y entró en la primera escapada seria que le permitió puntuar en las dos primeras metas volantes y asegurarse así esta clasificación.

La jornada finalizó con el tradicional acto de entrega de maillots y trofeos que estuvo presidido por el alcalde de Lubián Felipe Lubián, quien remarcó un año más su apoyo al ciclismo que este año se plasmará además el próximo domingo con la Clásica de Castilla y León que tendrá además como epicentro la localidad sanabresa.

La etapa de montaña de Sanabria nunca defrauda y ha deparado a lo largo de la historia muchos vencedores que no tardaron en saltar al campo profesional, y el madrileño Samuel Fajardo apunta en esa dirección. El joven ciclista madrileño ya había dejado patente sus opciones en la primera etapa con final en Fermoselle en la que finalizó en la sexta posición, justo por detrás de Óscar Vián.

El Cortizo comenzó a enseñar sus cartas desde el banderazo de salida cuando envió por delante a Luke Valentí, aunque su escapada duró poco. En el pelotón se producían las típicas escaramuzas para formar la escapada del día y la primera se formaría bajando el puerto de Padornelo con Darío Díaz (Bembibre), Eloy Teruel (GSport) y el argentino Joel Morales, del Torres Sobato, que buscaba recuperar el maillot de metas volantes que había perdido el día anterior por una sanción.

Los escapados alcanzaron pronto el minuto de ventaja y por detrás se les sumaba Gabriel Rodas (Rías Baixas). La escapada alcanzaba el minuto y 15 segundos de ventaja cuando se cumplía la primera hora en la que se recorrieron 42 kilómetros en plena ascensión de nuevo a Padornelo. El pelotón se reagrupó al paso por el alto, pero se producía otro corte que pasó la meta volante de Lubián en la que puntuó Morales certificando su objetivo. Cumplido su objetivo, el argentino se dejó caer del grupo escapado en el que figuraban Calabuig (Caja Rural), Fuenes y San Roma (Cortizo) y Mario Anguela (El Bicho) y que afrontó la primera subida a la Canda en la que los cuatro escapados acumularon cerca de 1´20 ventaja. que se convirtieron en 2´15 al paso por A Mezquita, ya en la provincia de Ourense.

Clabuig era el líder virtual al afrontar el alto de Castromil, a continuación, en la primera ascensión de Hermisende, se sumó a la fuga Fajardo y Paco Fernández (Extremadura). Apareció también en cabeza el italiano Fede para puntuar en la Canda y asegurar el maillot de la montaña.Y se quedaban solos Fernández, Fajardo, Aimar Tadeo y Gabriel Fede.

En el segundo paso por A Mezquita, era el líder Óscar Vián el que organizaba la persecución para que Fajardo no consiguiese el minuto y 15 segundos que necesitaba para alcanzar al maillot amarillo. Pero por detrás llegó Maksym Bilyi al rescate de su compañero. Tadeo se descolgó y esperó al ucraniano que ganó la Vuelta a Zamora hace dos años para llevarlo a la cabeza de la carrera en el nuevo paso por el estrechísimo puente medieval de San Ciprián. Entonces el Cortizo siguió mandando en la carrera. Fajardo se puso a tirar en la subida a Castrelo y tan sólo le siguió su compañero Bilyi con el que pactó la victoria de etapa y el maillot amarillo final.

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Vián perdió el liderato en esta última subida pese a que luchó lo indecible durante toda la jornada, cruzó la meta y se quedó tendido en el suelo afectado más por la desilusión que por el enorme esfuerzo que había realizado.n