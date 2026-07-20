La celebración del triunfo de la Selección Española en el Mundial deja en Zamora un único incidente que "no es diversión, ni celebración ni nada"

El partido de la final del Mundial de fútbol congregó a un gran número de personas en la Plaza Mayor y la celebración posterior, tanto en ese lugar, como en la plaza de la Marina, fue igualmente multitudinaria en la ciudad de Zamora. Pese a ello, apenas se registraron incidentes, según ha referido este lunes el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago.

Como único altercado, comentado más como acto de gamberrismo y anecdótico, Gago ha declarado este lunes a preguntas de los periodistas que no ha habido más incidentes que los de "algunas personas que deciden que la solución (para la celebración) tiene que ser coger una maceta, por ejemplo, en la plaza de Sagasta, arrancarla y tirarla al suelo", ha lamentado el edil. Su conclusión es clara: "eso no es ni diversión, ni celebración ni nada". Salvo esas "pequeñas cuestiones" no ha habido incidentes mayores.

Celebración en la Fuente de La Marina España campeona del Mundial 2026 / Víctor Garrido

De cara a la trascendental final y la posible celebración, el Consistorio había preparado un amplio dispositivo tanto en lo referido a infraestructuras urbanas como en la actuación de la Policía Municipal, por si se producía la victoria ante Argentina, como así fue. "Teníamos claro que era una opción bastante grande, como así ha sido, y yo creo que todo ha salido relativamente bien, en todos los sentidos", ha concluido Gago.

Lugares de la fiesta

La Policía Municipal, con motivo de la celebración, mantuvo cortada durante varias horas la circulación de vehículos en el eje de la Marina, ante las numerosas personas que acudieron a la fuente en la que tradicionalmente se celebran los triunfos futbolísticos y que el domingo por la noche sirvió de lugar en el que darse un chapuzón para numerosos zamoranos que celebraron la segunda estrella dorada.

Cientos de personas que presenciaron el partido en la pantalla gigante de la Plaza Mayor se desplazaron después andando, con banderas y camisetas de España y coreando cánticos alusivos al triunfo, hasta la Marina, donde la celebración continuó hasta la madrugada.