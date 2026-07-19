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Los zamoranos hacen sus apuestas para la final: España parte como favorita en la porra popular

La mayoría confía en la victoria de la selección ante Argentina, aunque también hay quien pronostica un triunfo albiceleste o una final que se decidirá en los penaltis.

Los jugadores de la selección española celebrando uno de los goles ante Arabia Saudí en el Mundial 2026.

Los jugadores de la selección española celebrando uno de los goles ante Arabia Saudí en el Mundial 2026. / Jose Breton / AFP7 / Europa Press

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Benito Revilla

La cuenta atrás para la final del Mundial entre España y Argentina ya se vive con intensidad y los zamoranos no han querido quedarse al margen. Hemos preguntado a nuestros seguidores por su porra para el partido y las predicciones reflejan optimismo, superstición y también alguna que otra dosis de prudencia.

Del 4-0 a los penaltis

La mayoría de los participantes apuesta por una "victoria de España". Uno de los pronósticos más llamativos llega acompañado de una curiosa teoría: "Lamine, 19 años, lleva el 19 y hoy es 19, yo digo un 3-1 para la selección". Otros creen que el combinado nacional "repetirá el resultado de la final del Mundial de 2010" y se impondrá por 1-0, mientras que no falta quien pronostica un contundente 4-0, "sobrados"

También hay espacio para la incertidumbre. Un lector prevé un 2-2, con "un arbitraje polémico y a penaltis". En el lado contrario, algunos creen que será Argentina quien se lleve el título con un 1-3. Entre los marcadores más ajustados figura otro "2-1 favorable a España".

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Las apuestas ya están sobre la mesa. Ahora será el césped el que dicte sentencia y confirme cuál de los pronósticos de los zamoranos estaba más cerca de hacerse realidad.

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