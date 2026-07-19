Los zamoranos hacen sus apuestas para la final: España parte como favorita en la porra popular

La cuenta atrás para la final del Mundial entre España y Argentina ya se vive con intensidad y los zamoranos no han querido quedarse al margen. Hemos preguntado a nuestros seguidores por su porra para el partido y las predicciones reflejan optimismo, superstición y también alguna que otra dosis de prudencia.

Del 4-0 a los penaltis

La mayoría de los participantes apuesta por una "victoria de España". Uno de los pronósticos más llamativos llega acompañado de una curiosa teoría: "Lamine, 19 años, lleva el 19 y hoy es 19, yo digo un 3-1 para la selección". Otros creen que el combinado nacional "repetirá el resultado de la final del Mundial de 2010" y se impondrá por 1-0, mientras que no falta quien pronostica un contundente 4-0, "sobrados"

También hay espacio para la incertidumbre. Un lector prevé un 2-2, con "un arbitraje polémico y a penaltis". En el lado contrario, algunos creen que será Argentina quien se lleve el título con un 1-3. Entre los marcadores más ajustados figura otro "2-1 favorable a España".

Las apuestas ya están sobre la mesa. Ahora será el césped el que dicte sentencia y confirme cuál de los pronósticos de los zamoranos estaba más cerca de hacerse realidad.