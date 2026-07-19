Samuel Fajardo alcanza la victoria final en la Vuelta a Zamora

El madrileño Samuel Fajardo remató el dominio total del equpo Cortizo en la última etapa de la Vuelta a Zamora en la que terminó en segundo tras entrar en la meta junto a su compañero Masym Bilyi, vencedor de la edidión de 2024. La etapa sanabresa de la Vuelta respondió a la tradiciona emoción que ofrece todos los años y esta vez, con nueve puertos de montaña puntuables, no iba a ser menos.

El enemigo a batir por los equipos fuertes de la ronda provincial era el cántabro Oscar Vián que vendiò muy cara su derrota porque ya desde los kilómetros iniciales se puso al frente del equipo Gomur para evitar que ninguna fuga con hombres fuertes cobrase ventajas significativas, y de hecho, no llegó a los tres minutos ninguna de las escapadas permitiras por la escuadra cántabra. Vián tuvo controlada la carrera hasta los últimos kilómetros en los que una maniobra táctica del Cortizo permitió situar al ucraniano Maksym Bilyi llegar a la cabeza de carrera, donde se encontró con sus compañeros Samuel Fajardo y Aimar Tadeo. Eran ya muy pocos los corredores en cabeza de la carrera y los dos líderes del Cortizo asestaron un duro golpe en la última ascensión del puerto de Hermisende para llegar a la meta en solitario. Por detrás, Óscar Vian se quedó sin fuerzas y cedió el tiempo justo para entregar el maillot amarillo que había conseguido en la contrarreloj de Benavente y había defendido con casta en la jornada del sábado.

Los dos corredores del Cortizo compartieron el podio de la clasificación final con el italiano Gabriel Fede que estuvo siempre delante en esta útima jornada lo que le permitió ratificarse como ganador del maillot de la montaña. Por su parte, el equipo oscense Torres Lobato tenía la opción de recuerar el maillot de las metas volantes con el argentino Joel Morales, que lo había perdido en la etapa de Villalpando por una sanción. El corredor sudamericano estuvo atento y entró en la primera escapada seria que le permitió puntuar en las dos primeras metas volantes y asegurarse así esta clasificación.

Noticias relacionadas

La jornada finalizó con el tradicional acto de entrega de maillots y trofeos que estuvo presidido por el alcalde de Lubián Felipe Lubián, quien remarcó un año más su apoyo al ciclismo que este año se plasmará además el prñoximo domingo con la Clásica de Castilla y León que tendrá además como epicentro la localidad sanabresa.