Óscar Vián, líder de la Vuelta a Zamora: "El equipo ha trabajado durante toda la etapa"

Óscar Vián se mostró muy satisfecho con el desarrollo de la Vuelta a Zamora y pese a ser el enemigo a batir por todos los rivales, confía en sus posibilidades de cara a la etapa de Sanabria que se disputa este domingo con salida y llegada en Lubián. "El equipo ha trabajado durante toda la etapa, al principio cerrando todos los ataques que se producían y podían ser peligrosos, y en la parte central, poniendo el ritmo para que parasen esos ataques, y de cara a meta me llevaron en una buena posición para que no hubiese ningún problema y hemos podido salvar el día sin ningún problema".

De cara a la exigente etapa de hoy en Sanabria, el líder y vigente campeón de España sub 21 de contrarreloj asegura que "estamos con mucha fuerza y mucha confianza y seguro que va a ser un día muy bueno". Pese a que Óscar Vián pueda parecer un rodador por su condición de contrarrelojista ya dejó patente con su quinto puesto en Fermoselle que va muy bien en la montaña y este domingo lo demostrará en Sanabria: "A mi lo que mejor me vienen son las subidas y la de mañana parece una etapa que me viene bastante bien. No la he disputado nunca pero hoy en día, con todos los medios que hay para conocer las etapas, lo tenemos todo estudiado".

Diego Ruiz de Arcaute, vencedor en Villalpando, culminó el buen trabajo realizado por el equipo Smartlog Nest: "Nos ha costado, pero veníamos a por ello, era una carrera que teníamos marcada y la conseguimos con todo el trabajo del equipo para dejarme colocado a falta de solo 200 metros de la meta".

El corredor vasco reconoció que a la llegada al sprint contribuyó también el trabajo del Gomur para defender el liderato: "También ello estuvieron tirando y nos ha venido bien porque nos han quitado un poco de trabajo. La carrera salió un poco loca al principio pero luego la hemos podido controlar y y ya cerca de la meta se encargó nuestro equipo de hacer su trabajo para poder rematar". Diego Ruiz se muestra satisfecho con la marcha de la temporada a título personal: "Llevo tres victorias y no me puedo quejar, y estamos contentos porque el equipo es nuevo y le viene muy bien por lo que estamos muy contentos".

El corredor del Smartlog Nest señaló en declaraciones a las preguntas que le formuló Juanmari Guajardo en el podio de premiaciones que su equipo tiene también otros objetivos, pero uno importante era la victoria en Villlalpando: "Y me lo han puesto en bandeja, tan sólo he tenido que esprintar en los últimos metros y no les podía fallar después de todo el trabajo que habían hecho".

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El acto de entrega de maillots estuvo presidido por el alcalde de Villalpando, José Emiliano de la Puente, quien destacó la importante del deporte en su municipio: "Villalpando apuesta por el deporte y uno de ellos es el ciclismo en diversas modalidades como el gravel o la BTT. Vamos a ver si empezamos a pensar ya en otras cosas". Por su parte, Juan del Canto, diputado de Deportes, y Antonio Jesús Rodríguez, diputado de la comarca, también asistieron a la entrega de premios. Del Canto destacó el esfuerzo de los corredores y mostró su agradecimiento a las fuerzas de Seguridad del Estado, "como tienen todo preparado para que no tengamos ningún percance. Mi agradecimiento para toda esta gente por cómo trabajan para un deporte tan bonito como es el ciclismo". n