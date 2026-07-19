Óscar Vián defiende el liderato en Villalpando

El cántabro Óscar Vián hizo valer la victoria lograda en la contrarreloj de Benavente y con un gran trabajo de su equipo, el Gomur, consiguió defender el primer puesto en la clasificación general de la Vuelta a Zamora que este sábado disputó su tercera etapa con salida en el Puente de Sanabria y llegada en Villalpando donde se impuso en una llegada masiva al sprint Diego Ruiz de Arcaute (Smartlog).

El grupo de escapados al paso por Ferreras de Arriba. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ / José Luis Fernández

Óscar Vián luchará este por la victoria absoluta en la etapa sanabresa en la que será el enemigo a batir por los mejores escaladores del pelotón, aunque el corredor cántabro se defiende muy bien en este tipo de trazados y le pondrá las cosas muy difíciles a los principales equipos que hasta el momento no se han dejado ver en la Vuelta a Zamora. La ronda provincial tiene un claro dominador que es el equipo Gomur que no sólo consiguió la victoria y elliderato en la etapa de Fermoselle con Alejandro del Cid, sino que también se llevó el triunfo y el maillot amarillo en la contrarreloj de Benavente con Vián, que ayer en Villalpando volvió a vestirse de amarillo.

La jornada comenzó con ritmo alto en las carreteras de Sanabria, en los primeros kilómetros por los alrededores de El Puente. Después de regresar a la localidad para disputar la primera meta volante, la carrera afrontó la subida a Valdespino, primer puerto puntuable del día, con grupos de fugados que sin embargo no se consolidaron.

Ya camino de Villardeciervos se formó una escapada integrada por Luke David Valenti (Cortizo), Daniel González (Illes Balears Arabay), Gabriel Ibáñez (Smartlog) y Signorini (Ciclistica Rostese), que llegó a contar con una ventaja máxima de un minuto sobre un pelotón comandado principalmente por el equipo del líder, el Gomur, y por el Equipo Cortizo.

El paso por las carreteras de la comarca de Aliste endureció la carrera. Tras neutralizar la escapada, el italiano Gabriel Fede (Ciclistica Rostese) quiso aumentar su renta en la clasificación de la montaña puntuando en primera posición en Rofrío de Aliste y Campanario, dos puertos de tercera categoría situados en la parte central de la jornada.

Superado el último puerto de Campanario y la meta volante de Faramontanos de Tábara, la carrera entró en un terreno mucho más favorable para la persecución. El pelotón atravesó las inmediaciones de las Lagunas de Villafáfila con el equipo del líder comandando el grupo.

En la llegada a Villalpando, Smartlog Nest controló la aproximación con Diego Ruiz de Arcaute que fue el más fuerte en los metros finales y consiguió la victoria por delante de Mario Anguela (El Bicho Plataforma Central Iberum) y de Jon Conejero.

La etapa se completó a una velocidad media de 46 km/h, mientras que Óscar Vian (Gomur Cantabria Deporte) cruzó la meta en el grupo principal y logró mantener el maillot amarillo antes de la jornada decisiva de Alta Sanabria.

En el pódium de Villalpando entregaron los premios y maillots de la jornada el alcalde, Emiliano de la Puente; el diputado de Agricultura, Jose Ángel Ruiz; el diputado de Deportes, Juan del Canto; el concejal de deportes de Villalpando, Manuel Alonso; el representante de Caja Rural de Zamora, Isaac Casado; el representante de Ibereólica, Guillermo Badás; el representante de Viajes Sanabria, Daniel Hernández; el presidente del Club Ciclista Cadalsa, Lale Cubino; y el director de carrera, Adrián Gumiel. El maillot amarillo de líder, Diputación de Zamora, corresponde a Óscar Vian (Equipo Gomur), el maillot verde de la clasificación por puntos, Caja Rural de Zamora, lo vestirá también el líder. La clasificación de la montaña, con el maillot blanco de lunares rojos de Restaurante Casa Aurelia, está encabezada por Gabriel Fede (Ciclistica Rostese); el maillot azul de las metas volantes, patrocinado por Viajes Sanabria, corresponde a Sergio Gutiérrez (Gomur Cantabria). El mejor ciclista sub-21, con el maillot verdinegro patrocinado por Grupo Ibereólica, es Ethan Cabanillas (Smartlog Nest). Como líder de la clasificación de castellanos y leoneses, Asier González (Telco ON Clima Osés) vestirá el maillot blanco patrocinado por Cobadú.

La Vuelta a la Provincia de Zamora se decidirá este domingo con una etapa de montaña de 173 kilómetros, con salida y llegada en Lubián. Los corredores afrontarán diez ascensiones puntuables en una jornada sin apenas terreno para recuperar, marcada por los pasos por Padornelo y A Canda y por un circuito final que encadenará las subidas a Castromil, Castrelos y Lubián.

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