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Manuel López-Sueiras, jefe de Deportes de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, homenajeado tras más de 20 años cubriendo la Vuelta a Zamora

Manuel López-Sueiras, jefe de Deportes de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, homenajeado tras más de 20 años cubriendo la Vuelta a Zamora

A.B.G.

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Manuel López-Sueiras, jefe de Deportes de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, homenajeado tras más de 20 años cubriendo la Vuelta a Zamora

A.B.G.

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El periodista y jefe de Deportes de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, Manuel López-Sueiras, ha sido homenajeado durante la final de la Vuelta Ciclista a Zamora en reconocimiento a sus más de 20 años de dedicación al periodismo deportivo y, especialmente, a la cobertura de este evento.

López-Sueiras ha cubierto oficialmente por última vez la prueba, ya que se jubilará dentro de unos meses. Sin embargo, durante el encuentro, donde se le obsequió con un maillot amarillo, el periodista recordó que su trabajo todavía no ha terminado: «Nos queda aún la jornada del domingo», recuerda.

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