¿Qué harían los zamoranos si España gana el Mundial? Del champán a raparse el pelo
Los vecinos de Zamora imaginan cómo celebrarían la posible victoria de la selección
La posibilidad de que España conquiste el Mundial frente a Argentina ha despertado la ilusión entre los zamoranos. Hemos salido a la calle para preguntarles qué harían si la selección se proclama campeona y las respuestas no han dejado indiferente a nadie. Entre promesas, bromas y celebraciones improvisadas, la imaginación se ha impuesto al nerviosismo previo al encuentro.
Promesas para una noche histórica
Algunos aseguran que cumplirían retos de lo más llamativos, como cortarse el pelo al cero, comprarse la nueva camiseta de España o incluso "mangarla, pero bieeeeen", en tono humorístico. Otros reconocen que la emoción sería tal que no volverían a dormir o que gritarían como locos para celebrar el título.
También hay quien apuesta por una noche inolvidable: "hacer el amor hasta el amanecer" , "brindar con varias copas de champán", pese a no beber alcohol habitualmente, o "darse un baño nocturno en la playa". Entre las respuestas más extremas destaca la de un vecino que afirma que se tiraría al río, mientras otro ya tiene claro que no irá a trabajar al día siguiente si España levanta la copa.
Sea cual sea el resultado, queda claro que la final ya se vive con intensidad en Zamora y que la afición está preparada para celebrar por todo lo alto un posible triunfo de la selección.
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