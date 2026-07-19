Secciones

Es noticia
Los abuelos, el apoyo fundamental para la conciliación en veranoDe recurso a producto turístico: el potencial del cielo zamorano abre un nuevo nicho de negocioConversación abierta para el Casco Histórico¿Qué harían los zamoranos si España gana el Mundial?Un hombre queda atrapado tras salirse de la vía con su turismo en la A-52, en Palacios de Sanabria
instagramlinkedin
Entrevista a Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de montaña en el festival GRAVITEO

Entrevista a Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de montaña en el festival GRAVITEO

JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Entrevista a Bernat Clarella, presidente de la Federación Española de Deportes de montaña en el festival GRAVITEO

JORDI COTRINA / Vídeo: Pi Estudio

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un evento organizado por Prensa Ibérica y Fira Circuit, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, y el patrocinio de CUPRA, ColaCao, Azulmarino New Travel y hohes C. El festival reune competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público." Más información

Tracking Pixel Contents